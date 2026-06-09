Protección Civil comparte pronóstico del tiempo en árabe

Entrando en la semana mundialista, en el estado de Nuevo León la euforia por la máxima fiesta del fútbol es total, tanto que incluso algunas corporaciones públicas comenzaron a poner un poco de ambiente para los visitantes que se esperan para los partidos, en especial quienes llegarán de Túnez.

Pensando en esto, Protección Civil estatal compartió el pronóstico del tiempo en español y árabe, idioma oficial de Túnez, país que tendrá más encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nuevo León.

Las "Águilas de Cártago" jugarán dos de sus tres encuentros de la Fase de Grupos en el Estadio Monterrey, siendo el primero el domingo 14 de junio ante Suecia y el segundo el sábado 21 frente a su similar de Japón.

Estos son los partidos del Mundial 2026 en Monterrey

Además de los ya mencionados, los otros dos encuentros que albergará el Estadio Monterrey son el Sudáfrica contra Corea del Sur y un encuentro por los Dieciseisavos de Final.

¿Cuándo empieza el Mundial?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el jueves 11 de junio con el partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, repitiendo la memorable inauguración de Sudáfrica 2010, donde ambos empataron 1-1 en el Soccer City de Johannesburgo.

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