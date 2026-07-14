Pronostican lluvias fuertes y riesgo de inundaciones en México

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta ante el pronóstico de lluvias que afectarán este martes a gran parte del territorio nacional

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La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a extremar precauciones ante las lluvias pronosticadas para este martes 14 de julio, las cuales podrían generar inundaciones, deslaves y otras afectaciones en distintas regiones del país.

Con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las autoridades advirtieron que las precipitaciones más importantes se concentrarán en entidades del norte, occidente, sur y sureste de México, por lo que pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Más de 10 estados esperan lluvias muy fuertes

El reporte meteorológico señala que Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz registrarán lluvias fuertes con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos severos, desbordamientos de arroyos, incremento en niveles de ríos y posibles deslizamientos de tierra en zonas montañosas o vulnerables.

Además, Nayarit y Guerrero enfrentarán lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros durante la jornada.

También habrá chubascos en el centro y sureste

La CNPC informó que Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán intervalos de chubascos con acumulados de entre 5 y 25 milímetros.

Aunque las lluvias serán de menor intensidad, las autoridades señalaron que podrían presentarse afectaciones urbanas, principalmente en zonas con problemas de drenaje o donde existan antecedentes de inundaciones.

Por otra parte, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos tendrán lluvias aisladas.

Ante el pronóstico, Protección Civil recomendó a la población evitar cruzar corrientes de agua, mantenerse alejada de estructuras que puedan colapsar por los fuertes vientos o la saturación del terreno y extremar precauciones al conducir.

Las autoridades también pidieron a peatones y automovilistas no intentar atravesar calles inundadas, ya que la fuerza de la corriente puede representar un riesgo importante.

En zonas susceptibles a deslaves o inundaciones, se recomendó permanecer atentos a cualquier cambio en las condiciones del terreno y seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia.

Como parte de las medidas preventivas, la CNPC insistió en la importancia de no tirar basura en la vía pública y mantener limpias coladeras, alcantarillas y sistemas de desagüe para facilitar el flujo del agua durante las lluvias.

Las autoridades reiteraron que el monitoreo de las condiciones meteorológicas continuará durante las próximas horas y exhortaron a la población a consultar únicamente información emitida por fuentes oficiales.

Ante cualquier situación de emergencia, Protección Civil recomendó reportar incidentes a las autoridades locales y utilizar los números de emergencia disponibles en cada entidad.