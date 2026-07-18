Protección Civil fortalece capacitación de brigadistas de CONAFOR

Con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, el Gobierno de Nuevo León continúa impulsando la formación de los cuerpos de auxilio mediante programas de capacitación enfocados tanto en las habilidades operativas como en la atención integral de la población.

Durante esta semana, personal de Protección Civil de Nuevo León impartió los talleres “Liderazgo y Trabajo en Equipo” y “Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)” a integrantes de la brigada oficial de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en el municipio de Santiago.

Buscan fortalecer la respuesta de los cuerpos de emergencia

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que la capacitación permanente representa una herramienta fundamental para que los brigadistas enfrenten con mayor preparación las situaciones de riesgo y brinden un servicio más eficiente a la ciudadanía.

Explicó que estas jornadas permiten desarrollar competencias que resultan esenciales durante el trabajo de campo, al fortalecer tanto la coordinación entre los equipos como la atención que reciben las personas afectadas durante una emergencia.

El taller de “Liderazgo y Trabajo en Equipo” estuvo orientado a reforzar la comunicación, la coordinación y la confianza entre los integrantes de las brigadas para mejorar la toma de decisiones durante las intervenciones.

Por su parte, la capacitación en “Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)” abordó temas relacionados con la salud mental, el manejo de crisis y la aplicación del protocolo A.C.E.R.C.A.R., diseñado para ofrecer apoyo emocional inmediato a personas que enfrentan una situación de emergencia.

Capacitación continua para mejorar la atención a la población

Flores Serna subrayó que mantener actualizados a los brigadistas es una prioridad para el estado, ya que equipos mejor preparados permiten ofrecer una respuesta más coordinada y eficaz durante contingencias.

Los talleres forman parte del programa permanente de capacitación que desarrolla Protección Civil de Nuevo León para fortalecer las capacidades de corporaciones públicas y privadas dedicadas a la atención de emergencias en beneficio de la población.