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Alistan operativo de seguridad vacacional en Nuevo León

El operativo contará con tres helicópteros, unidades operativas y alrededor de 1,350 elementos de primera respuesta de Protección Civil, CRUM y Bomberos

Por José Luis Marroquín | 15 Julio 2026

Con el inicio del periodo vacacional de verano y ante el incremento de la movilidad en zonas turísticas, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, hizo un llamado a la ciudadanía a privilegiar la prevención y atender las recomendaciones de Protección Civil de Nuevo León para evitar accidentes y proteger la integridad de las familias.

El funcionario estatal informó que el Gobierno del Estado desplegará un operativo especial de vigilancia, prevención y auxilio en carreteras, autopistas, parajes turísticos, presas, ríos y zonas recreativas, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales.

“Queremos que las familias disfruten estas vacaciones con tranquilidad y regresen con bien a casa. Por eso estamos trabajando de manera coordinada para brindar apoyo y atención en todo el estado”, explicó Flores.

miguel flores protección civil semana santa

Detalló que el operativo contará con tres helicópteros, unidades operativas y alrededor de mil 350 elementos de primera respuesta de Protección Civil, CRUM, Bomberos y diversas corporaciones de seguridad y auxilio, quienes permanecerán atentos durante todo el periodo vacacional para responder ante cualquier emergencia.

Exhortó a quienes viajarán por carretera a revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos, utilizar siempre el cinturón de seguridad, evitar conducir cansados o bajo los efectos del alcohol y planear previamente sus rutas.

Para quienes visiten ríos, presas, albercas o parajes naturales, pidió mantener vigilancia permanente sobre niñas y niños, utilizar chaleco salvavidas cuando sea necesario, respetar las zonas restringidas y evitar acciones que puedan provocar incendios forestales, como encender fogatas o arrojar colillas de cigarro.

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Por separado, el director de Protección Civil del Estado, Erik Cavazos, informó que el operativo se desarrolla bajo el Programa Especial de Temporada Vacacional y contempla recorridos permanentes en los principales puntos de concentración turística y de tránsito vehicular de la entidad.

“Trabajamos de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para prevenir accidentes y brindar auxilio oportuno a la población durante esta temporada vacacional”, señaló Cavazos.

Flores reiteró el llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones de las autoridades y recordó que cualquier emergencia puede reportarse a través del 9-1-1.

“La seguridad de las familias es una prioridad. Si actuamos con responsabilidad y prevención, podremos tener unas vacaciones tranquilas y con saldo blanco para Nuevo León”, concluyó.

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