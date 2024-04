Protestan por construcción elevada de Líneas 5 y 6 de Metro

Vecinos de las Colonias Linda Vista, Libertad y la Lolita se manifestaron en contra de la construcción elevada de las líneas 5 y 6 del Metro en el municipio de Guadalupe.

La manifestación tuvo lugar al filo de las 18:30 horas sobre la Avenida Miguel Alemán, a la altura de la calle Larga Vista, donde alrededor de 30 residentes expresaron su rechazo.

Los vecinos, cada que el semáforo cambia en rojo, invaden los tres carriles para mostrar a los automovilistas con pancartas su rechazo a la construcción de esta línea de metro, cuando vuelve en verde.

En las mantas desplegadas durante la protesta, los residentes rechazaron la opción del metro elevado, pero mostraron disposición a considerar la construcción de una línea subterránea, argumentando que esta última opción tendría menos impacto en la vialidad de la Av. Miguel Alemán.

“No al metro elevado de las Líneas 5 y 6, Sí al metro Subterráneo de Miguel Alemán.” Se lee en la pancartas emitidas por vecinos.

Los vecinos indicaron para El Horizonte que, la tala de árboles en la zona ha causado un gran malestar entre los residentes.

Alegan que más de 100 árboles han sido talados sin justificación clara y temen por el impacto en el ecosistema local y la crisis de agua que enfrenta la región.

Además de que una las principales preocupaciones es la falta de un proyecto claro, lo que ha llevado a la aparición de fallas en las columnas de construcción.

Esto ha generado un colapso en la vialidad, con carriles reducidos y tráfico desviado por las colonias circundantes.

Los vecinos denuncian que no se les ha consultado ni se les ha proporcionado la información necesaria sobre el proyecto, y se sienten ignorados por las autoridades.

A pesar de los llamados a la atención del gobierno, no han recibido respuesta ni atención adecuada a sus preocupaciones.

“La verdad es que estamos muy inconformes porque no nos han proporcionado la información, tenemos más de un año esperando la información y la audiencia que nos iban a entregar, digo que nos iban a hacer para poder compartirnos el proyecto, no hay proyecto.”

“Ya se han presentado dos grandes fallas en cuanto a las columnas que se han estado realizando. Este trabajo se está haciendo sin ningún proyecto, no hay estudios, no hay nada, no se nos ha considerado y ni siquiera hubo consenso ciudadano. Estamos muy desesperados”, compartió Alejandra Durán.

La falta de transparencia y participación ciudadana en este proyecto ha generado una creciente tensión en la comunidad, con los residentes exigiendo respuestas y medidas para abordar tanto la falta de información del daño ambiental causado por la construcción de las Líneas 5 y 6 del metro.

