Protestas por adecuaciones viales Miguel Alemán y Ruiz Cortines

Más de 100 vecinos de las colonias Jardines de La Victoria, Bosques del Oriente y Villa de San Miguel en el municipio de Guadalupe, se manifestaron tras el cierre sorpresivo de la única salida a la avenida Miguel Alemán a la que tenían acceso y la eliminación del doble sentido en carriles laterales a la alturas de las colonias mencionadas.

La protesta tuvo lugar sobre Miguel Alemán a la altura de la calle Germán Almaraz, a más de una semana de los cambios impuestos por el municipio. Al sitio acudieron servidores públicos de Guadalupe, escucharon las demandas y aceptaron revertir las adecuaciones viales.

Específicamente lo que buscaban las y los vecinos, de acuerdo a Alejandra, vecina de la colonia Jardínes de La Victoria y quien fue una de las personas en tomar el micrófono, era que se abrieran la subida que hacía Miguel Alemán, ubicada a la altura de la calle Andrés Osuna, la cual permite incorporarse a quienes salen de las colonias cercanas o bien quienes transitan sobre Ruiz Cortines de oriente a poniente y buscan incorporarse a Miguel Alemán.

“Lo que queremos es que se abran los dos sentidos y que abran la subida a Miguel Alemán, que se pongan porterías en la lateral de Miguel Alemán para que no pasen los tránsitos por abajo y la otra portería en la calle de profesor Andrés Ozuna y tránsitos permanentes”, dijo.

Parte de lo anterior se logró pues, insatisfechos con las respuestas de los funcionarios, el grupo de vecinos hicieron que los representantes del municipio de Guadalupe quitaron las vallas que impedían el paso. En fila caminaron alrededor de cinco cuadras, desde German Almaraz hasta la intersección.

“El tema aquí es que lo que íbamos a arreglar, ya lo arreglemos, ya nos quitaron las señalizaciones, van a permitir el doble flujo y si no lo permiten ya sabes lo que hay que hacer. Nadamas comprometanse a lo que usted dijo que van a arreglar el problema y que van a ver si pueden abrir para pasar por esa calle”, agregó un vecino, aludiendo a que de no respetar los acuerdos, cerrarán Miguel Alemán.

Y es que también exigen que los camiones de carga no circulen por los carriles laterales a la altura de las colonias pues genera caos vehicular, accidentes y daños a la carpeta asfáltica, los cuales afecta a automovilistas y peatones, como la señora María, de la tercera edad, quien casi fue atropellada por un trailer y se cayó en un bache causado por el paso de los mismos.

“Pues que también arreglen las calles. Yo me caí y me quebré el coxis, en un pozo, me caí para atrás y una vez iba cruzando y ya mero me lleva, exactamente un trailer”, comentó.

Además, piden la presencia de agentes de tránsito en la intersección de Ruiz Cortines y Miguel Alemán en horas pico y en hora de entrada y salida de las escuelas, pues en la zona hay más de cuatro planteles educativos y aseguran que en cada uno de ellos, hay más de 600 estudiantes tanto en el turno matutino como en el vespertino.

Asimismo, exigen una salida más hacía Miguel Alemán como hacía Ruiz Cortines debido a que les toma más de 40 minutos salir de un tramo de menos de un kilómetro para dirigirse al centro de la zona metropolitana.

Dieron un plazo de una semana para que las autoridades de Guadalupe acccionen, de lo contrario, advirtieron, se manifestarán de una manera menos pacífica.

