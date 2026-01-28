Proyectan andador donde se contaminaba el río Santa Catarina

De ser un foco de contaminación, el río Santa Catarina a la altura de Guadalupe se convertirá en un verde espacio público de esparcimiento.

Y es que el Estado proyecta la completa regeneración del cauce en las colonias Las Sabinitas y El Ranchito, donde El Horizonte videnció que impera una cadena de disposición ilegal de desechos.

Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, adelantó que entre los planes para la zona está la inversión en infraestructura que los vecinos podrán aprovechar para ejercitarse y convivir.

“Se está haciendo un proyecto de regeneración integral que es, en primera etapa, limpiar y regenerar el talud del río".

“También vamos a intervenir socialmente trabajando con los colonos para tener un parque donde antiguamente, y por más de 40 años, había sido un tiradero”, destacó. “Creamos una gran explanada que antes tenía montículos de basura”.

El nuevo espacio público no requerirá la construcción en el lecho, sino que se edificará en los márgenes para respetar al Santa Catarina.

“Habrá una vitapista y canchas de futbol, y donde antes había basura empezaremos también con nuestro programa de arborización llamado Bosques Ciudadanos”, detalló el funcionario.

La fase de limpieza ya comenzó, y ante la petición de los guadalupenses de no bajar la intensidad de los trabajos, Lozano se comprometió a continuar con el mismo ritmo de intensidad.

“Hemos retirado vehículos que estaban abandonados, hemos retirado cerca de 1,200 toneladas de basura en Las Sabinitas, hemos sacado más de 80 camiones de escombro”, dijo.

En ese sentido, reveló que las personas que tenía identificadas como promotoras de la contaminación ya no se encuentran más en la zona.

“Hemos retirado a todos los vecinos que estaban ilegalmente y que ya tienen una propiedad en otra colonia, pero que utilizaban el cuerpo de agua para hacer el ilícito de acopio de basura y seguir contaminando”, expuso.

Recientemente, El Horizonte publicó el clamor de los habitantes de Las Sabinitas por tener un río limpio para que no solo disminuya la insalubridad, sino también la inseguridad.

