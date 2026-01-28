Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_27_at_9_57_48_PM_a884ec2bb9
Nuevo León

Proyectan andador donde se contaminaba el río Santa Catarina

El Estado proyecta regenerar el río en Guadalupe, donde antes había tiraderos ilegales, para crear un andador, áreas deportivas y zonas arboladas

  • 28
  • Enero
    2026

De ser un foco de contaminación, el río Santa Catarina a la altura de Guadalupe se convertirá en un verde espacio público de esparcimiento.

Y es que el Estado proyecta la completa regeneración del cauce en las colonias Las Sabinitas y El Ranchito, donde El Horizonte videnció que impera una cadena de disposición ilegal de desechos.

Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, adelantó que entre los planes para la zona está la inversión en infraestructura que los vecinos podrán aprovechar para ejercitarse y convivir.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 9.57.48 PM.jpeg

“Se está haciendo un proyecto de regeneración integral que es, en primera etapa, limpiar y regenerar el talud del río".

“También vamos a intervenir socialmente trabajando con los colonos para tener un parque donde antiguamente, y por más de 40 años, había sido un tiradero”, destacó. “Creamos una gran explanada que antes tenía montículos de basura”.

El nuevo espacio público no requerirá la construcción en el lecho, sino que se edificará en los márgenes para respetar al Santa Catarina.

“Habrá una vitapista y canchas de futbol, y donde antes había basura empezaremos también con nuestro programa de arborización llamado Bosques Ciudadanos”, detalló el funcionario.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 9.55.51 PM.jpeg

La fase de limpieza ya comenzó, y ante la petición de los guadalupenses de no bajar la intensidad de los trabajos, Lozano se comprometió a continuar con el mismo ritmo de intensidad.

“Hemos retirado vehículos que estaban abandonados, hemos retirado cerca de 1,200 toneladas de basura en Las Sabinitas, hemos sacado más de 80 camiones de escombro”, dijo.

En ese sentido, reveló que las personas que tenía identificadas como promotoras de la contaminación ya no se encuentran más en la zona.

“Hemos retirado a todos los vecinos que estaban ilegalmente y que ya tienen una propiedad en otra colonia, pero que utilizaban el cuerpo de agua para hacer el ilícito de acopio de basura y seguir contaminando”, expuso.

Recientemente, El Horizonte publicó el clamor de los habitantes de Las Sabinitas por tener un río limpio para que no solo disminuya la insalubridad, sino también la inseguridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_28_T093901_767_5160d93b6c
Escobedo impulsa nuevo polo turístico con hotel cinco estrellas
Whats_App_Image_2026_01_27_at_7_23_08_PM_a38cd3d8af
Américo destaca inversión federal tras visita de Claudia
Whats_App_Image_2026_01_27_at_11_20_54_AM_2534a35cbc
Metro avanza y deja atrás 15 años de rezago, afirma Samuel
publicidad

Últimas Noticias

agente_ice_super_bowl_1057c48347
ICE desplegará operativos en California durante Super Bowl LX
marco_rubio_venezuela_b2c0a73db9
Marco Rubio busca que Venezuela sea 'próspera y democrática'
EH_DOS_FOTOS_2026_01_28_T110520_639_749fbe26b5
Liam Gallagher se burla de los precios de boletos de Harry Styles
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×