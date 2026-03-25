Presentan actividades de Semana Santa en Ciudad Victoria

Con una derrama económica estimada en los 95 millones de pesos, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báz, acompañado de los presidentes de la CANACO, CANIRAC y sector hotelero, así como de los directores de los museos culturales y de la presidenta del DIF Victoria, Lucy Rodríguez, presentó en conferencia de prensa el calendario de actividades para las vacaciones de semana santa 2026 en la capital del estado, cifra que significa un 10% más a comparación del mismo periodo del año pasado.

“En visitantes de más de 93 mil a una proyección de alrededor de 100 mil visitantes y en una ocupación hotelera de un 48% en el 2025 a más del 52%, esto no es una casualidad este es el resultado de un trabajo coordinado de promoción y de generar confianza”, señaló.

Llaman a consumir local durante el periodo vacacional

Los representantes de organismos camarales exhortaron a la ciudadanía a quedarse en Victoria y a consumir local, de acuerdo con lo pronunciado por Jesús Arnoldo González, dirigente de CANIRAC.

“Nuestros restaurantes están preparados para brindar experiencias seguras familiares y de primer nivel a todos nuestros visitantes ya nuestra gente”. “Nos interesa que el comercio se detone, poder aprovechar estas fechas, que, si bien mucha gente sale de la ciudad, mucha gente viene”, dijo Mario Ramos vicepresidente de CANACO.

Operativo y cartelera de actividades

Por su parte Diana Céspedes González, Directora de Relaciones Públicas, dijo que del 30 de marzo al 3 de abril se realizarán las actividades con el despliegue de un operativo de seguridad en todos los puntos turísticos de la capital del estado, mientras que en el lecho del Rio San Marcos, se presentará una amplia cartelera musical.

“Vamos a tener degustación de carne asada, va a ver lonches, paletas de hielo, elotes, y palomitas gratis para hacer una fiesta para todos los victorenses”, señaló.

Eventos y atractivos turísticos

El Mirador de Altas Cumbres, Los Troncones, El Ojito, Museos, Zoológico de Tamatán, Zumbatón, Lucha Libre, albercas, caminata canina, San Markids, rodada ciclista y el segundo festival de la flauta, además de los grupos musicales en el San Marcazo durante toda la semana santa, son partes de las actividades.

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