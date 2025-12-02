Cerrar X
Nuevo León

Reabren conexión Lázaro Cárdenas-Gómez Morín en tiempo récord

San Pedro reabre este miércoles el paso de Lázaro Cárdenas a Gómez Morín tras rehabilitar el puente en solo dos semanas, antes del plazo previsto

El Municipio de San Pedro Garza García restablecerá este miércoles, a partir de las 6:00 horas, la circulación del paso vial que conecta la avenida Lázaro Cárdenas con Gómez Morín, luego de concluir de forma anticipada la rehabilitación del puente ubicado en la zona.

El Alcalde Mauricio Farah Giacomán informó que las labores de mantenimiento avanzaron más rápido de lo previsto, lo que permitió reabrir la vialidad en solo dos semanas, pese a que inicialmente se había proyectado un mes de trabajo.

“Ya el día de mañana, 3 de diciembre, abrimos esta incorporación de Lázaro Cárdenas hacia Gómez Morín. En un inicio habíamos dicho que íbamos a tardar un mes; bueno, gracias a Dios, nos tardamos dos semanas”, señaló el edil, al destacar que el objetivo principal es ofrecer mayor seguridad a quienes transitan por el sector.

Los trabajos, iniciados el pasado 19 de noviembre, abarcaron la rehabilitación de 110 metros cuadrados del puente y la intervención de 14 vigas mediante martelinado de la superficie.

Además, se reforzó el barandal para incrementar la protección de los automovilistas.

La administración municipal agradeció la paciencia de los conductores afectados por las obras y reiteró su compromiso de mantener infraestructura segura y en óptimas condiciones para las familias de San Pedro Garza García.

 


