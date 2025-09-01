Tras varias semanas, reabren carriles exprés de Constitución

Después de permanecer cerrados desde el pasado 7 de julio debido a las obras de las nuevas líneas del metro, este lunes fueron finalmente reabiertos los carriles exprés de la avenida Constitución.

Tal como se había anunciado desde un inicio, la reapertura se dio tras casi dos meses de cierre, y desde muy temprano cientos de automovilistas comenzaron a circular por esta vía, considerada una de las más importantes para el flujo vehicular en el área metropolitana.

A lo largo del día, los vehículos transitaron por los carriles exprés, lo que permitió una mejora notable en el tráfico.

Con esta reapertura, se espera una reducción considerable en los tiempos de traslado, pues los carriles exprés permiten un flujo más ágil para quienes se dirigen hacia el poniente.

De acuerdo con las autoridades, los carriles permanecerán abiertos durante un trimestre, es decir, hasta el inicio del periodo vacacional invernal, cuando podrían volver a cerrar temporalmente en función del avance de las obras.

