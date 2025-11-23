Cerrar X
Nuevo León

Realiza Santa Catarina taller culinario inclusivo para niños 

A través del DIF, el municipio llevó a cabo el taller culinario “Almas Creativas” donde se enseña habilidades de cocina a menores con autismo

  • 23
  • Noviembre
    2025

A través del DIF, el municipio de Santa Catarina llevó a cabo una edición especial del taller "Almas Creativas" con un enfoque culinario, buscando impulsar el desarrollo y la independencia de niñas y niños con autismo.

Durante la jornada, los pequeños aprendieron habilidades básicas de cocina de manera guiada y segura, fomentando su autonomía y promoviendo su participación en las tareas del hogar.

El evento fue encabezado por el alcalde Jesús Nava, la presidenta del DIF Municipal, Paola García Yves, y la titular de la dependencia, Elizabeth Galicia Ruiz, quienes supervisaron de cerca las actividades de los participantes en la cocina.

El edil destacó el objetivo principal de esta iniciativa.

“Esta edición culinaria fue diseñada especialmente para fortalecer su independencia. Buscamos que nuestros niños aprendan, se desenvuelvan, así como colaboren en casa, y poco a poco ganen más autonomía en su vida diaria”, señaló el alcalde.

En un ambiente adaptado a sus necesidades, los menores trabajaron para conocer pasos simples y seguros en la preparación de diversos alimentos, lo que les permitió convivir y adquirir conocimientos prácticos.

Por su parte, la presidenta del DIF subrayó la importancia de ofrecer actividades prácticas que se traduzcan en habilidades útiles para el día a día de los participantes.

"Esta edición de 'Almas Creativas' se suma a los esfuerzos que hacemos en el municipio por promover el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de niñas y niños autistas en Santa Catarina", indicó García Yves.

El municipio informó que con este tipo de talleres reafirma su compromiso de generar espacios inclusivos y educativos que contribuyan significativamente al desarrollo social y emocional de los menores con autismo en la comunidad.


