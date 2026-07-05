Hidroavión realiza acuatizaje de emergencia en rio de Nueva York

Un hidroavión con ocho personas realizó un acuatizaje de emergencia en el East River de Nueva York, dejando a dos ocupantes con lesiones menores

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Un hidroavión realizó un acuatizaje de emergencia en el East River, en la ciudad de Nueva York, lo que generó alarma entre transeúntes y movilizó a los cuerpos de emergencia. El incidente dejó dos personas con lesiones menores, de acuerdo con autoridades locales.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando la aeronave, que transportaba a ocho personas, efectuó un "aterrizaje duro" sobre el río, informó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Tras el acuatizaje, el hidroavión permaneció en posición vertical sobre el agua y posteriormente fue remolcado de regreso al muelle por equipos de emergencia.

Las autoridades no reportaron víctimas de gravedad y confirmaron que únicamente dos ocupantes presentaron lesiones menores.

Nueva York, 🇺🇸EE.UU: un hidroavión monomotor Kodiak 100, cayó al East River tras un aterrizaje de emergencia.

Terminó en posición vertical en el agua frente al Bajo Manhattan, los 8 tripulantes fueron rescatados por los bomberos y solo se hubo dos heridos leves. pic.twitter.com/46dyN7KuJu — oscar muñoz (@munoznotired) July 5, 2026

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a la aeronave de color blanco inclinada hacia uno de sus costados, con la punta del ala izquierda parcialmente sumergida en el agua, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona para apoyar las labores de respuesta.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del acuatizaje de emergencia ni si se abrirá una investigación para determinar qué provocó el incidente.