Reconocen a Rosaura, pero MC sigue sin entrar a sesión

“Yo no sé qué vaya a pasar con MC, aquí está el grupo legislativo del PRI, el del PAN. La verdad es que el grupo de Movimiento Ciudadano no sé quién lo represente, no sé quién existe, no sé qué pasó con ellos, no sé si van a estar, si no van a estar, lo que sí sé es que ninguno de ellos ganó y no van a estar en la próxima legislatura”, dijo Carlos de la Fuente, coordinador del PAN.