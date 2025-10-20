Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad

La caseta de cobro de la Autopista al Aeropuerto amaneció con alta afluencia y reducidos tiempos de espera durante el primer lunes con la gratuidad del acceso.

Los automovilistas avanzando rápidamente por los carriles hacia la central aérea contrastaban con aquellos con dirección Reynosa y quienes sí tenían que hacer fila para pagar.

Personal de la caseta se desplegó desde metros antes de los módulos de peaje para coordinar la vialidad dirigiendo a los conductores a las vías correspondientes.

Al menos cuatro elementos fueron vistos con banderas, colocando trafitambos, y orientando a los automovilistas.

Fue durante el fin de semana cuando entró en vigor la gratuidad, esto, como una alternativa vial al congestionamiento en Miguel Alemán por las obras del Metro.

De manera preliminar, informó el Gobierno del Estado, el acceso será libre al menos hasta las vacaciones de invierno, cuando se hará un nuevo análisis para ver si se extiende.

A la par de la eliminación de filas por la ausencia de cobro, la circulación en la Autopista se vio agilizada por los nuevos carriles inaugurados el sábado en la caseta.

