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Nuevo León

Refuerzan vigilancia contra gusano barrenador en fauna silvestre

Autoridades instalaron cámaras trampa en Doctor González y registraron venados, coatíes, aves y evidencia de oso negro como parte del monitoreo sanitario

  • 09
  • Junio
    2026

Como parte de las acciones para proteger la biodiversidad y la salud animal en la región, la Dirección de Vida Silvestre del estado continuó con la aplicación del protocolo estatal de vigilancia contra el gusano barrenador en la fauna silvestre.

Dentro de este despliegue operativo, el personal especializado llevó a cabo la instalación de cámaras trampa en diversos ranchos estratégicos ubicados en el municipio de Doctor González, con el objetivo de monitorear de manera constante las condiciones y el comportamiento de las especies nativas. 

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Durante los recorridos de supervisión y mediante la revisión de estos dispositivos de monitoreo biológico, los brigadistas registraron de manera exitosa la presencia de ejemplares de venado cola blanca, coatí, guajolote silvestre y conejo, así como de diversas especies de aves.  

“Nuestro personal de la Dirección de Vida Silvestre continuó aplicando el protocolo estatal de vigilancia contra el gusano barrenador en fauna silvestre. Se instalaron cámaras trampa en ranchos del municipio de Doctor González”, informó la dependencia estatal. 

Asimismo, los especialistas detectaron y documentaron evidencia que confirma el tránsito de oso negro en las zonas inspeccionadas. 

“En estos recorridos se registró la presencia de venado cola blanca, coatí, guajolote silvestre, conejo, diversas aves e incluso evidencia de oso negro”, se agregó. 

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Con la continuidad de este protocolo fitosanitario y de conservación, las autoridades estatales mantienen un cerco de supervisión activa en el área rural. 

Indicaron que el rastreo oportuno de riesgos biológicos salvaguarda la integridad de las poblaciones de fauna que habitan en Nuevo León.


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