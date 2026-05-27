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Tamaulipas

Refuerzan operativos de seguridad en Matamoros

Autoridades de Matamoros intensificaron vigilancia y operativos diarios tras ajustes en Seguridad Pública para reducir delitos

  • 27
  • Mayo
    2026

Luego de los ajustes realizados esta semana en materia de seguridad, el secretario de Seguridad Pública municipal, Eduardo Jeu Silva Capistrán, aseguró que ya se trabaja intensamente para mantener el control y la vigilancia en la ciudad, mediante operativos permanentes y coordinación entre corporaciones.

El funcionario explicó que, tras estos cambios, el impacto ha sido inmediato, por lo que se han redoblado esfuerzos “de la noche a la mañana”, con trabajo constante todos los días para garantizar la estabilidad y seguridad en el municipio.

Detalló que actualmente las acciones están enfocadas principalmente en la zona urbana, donde se ha detectado mayor necesidad de vigilancia. Como ejemplo, mencionó sectores como Mocambo, donde se han implementado estrategias específicas tras la presencia de grupos delictivos.

Asimismo, indicó que la ciudad ha sido dividida operativamente para mejorar la cobertura, asignando responsables en distintas áreas, incluyendo la periferia, con el objetivo de atender de manera más eficiente cada sector.

Silva Capistrán subrayó que no se ha dejado de trabajar en ningún momento, destacando la realización diaria de operativos desde los centros de mando, así como reuniones constantes de coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

Agregó que en estos encuentros también se abordan temas prioritarios como los robos en la ciudad, buscando fortalecer estrategias y mejorar la respuesta de las corporaciones de seguridad.

Coordinación y operativos diariosEl secretario reiteró que la comunicación entre dependencias se mantiene activa y que se continúa afinando la estrategia para dar mejores resultados a la ciudadanía.

Finalmente, enfatizó que los operativos se realizan todos los días, como parte de un esfuerzo continuo para reducir la incidencia delictiva y reforzar la presencia policial en Matamoros.


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