Regia acusa a su hermana de secuestrar a su hijo

Un conflicto familiar compartido en redes sociales se está haciendo viral desatando polémica entre los usuarios que están reaccionando a la publicación.

Se trata de una madre que a través de la cuenta de Facebook: "Ventas FaridyScarleth" pidió el apoyo de la comunidad para localizar a su hijo de tan solo 3 años el cual presuntamente fue sustraído por su hermana y la pareja de esta.

"Yo se lo preste (a su hijo) para que conviviera con ellos y hasta la fecha es hora que no me lo entregan ya tienen denuncia por sustracción de menor", escribió la mujer en una publicación de Facebook acompañada de varias fotos de su hermana identificada como Fanny y su hijo Dorlan Farid.

De acuerdo con la mujer, tiene un mes que no sabe sobre el paradero de su hijo y la última vez que fueron vistos fue a bordo de un vehículo en el municipio de San Pedro en donde cree que su hermana y su pareja viven junto con su hijo.

Como era de esperarse, la publicación rápidamente fue compartida por los usuarios para apoyar a la madre de la que hasta el momento se desconoce su nombre.

Sin embargo, la historia dio un giro de '180 grados' cuando su hermana y presunta acusada respondió en la misma publicación dando su versión de los hechos.

La joven identificada como Fanny Presas le pide a su hermana que cuente la verdad, y asegura que su sobrino está bien cuidado y feliz junto a ella y su pareja.

Además, la acusó de abandonar a su propio hijo con su abuela materna cuando este tenía solo tres meses de nacido para irse presuntamente con su entonces pareja.

"Gracias a Dios yo tengo a tu hijo bien cuidado, comido, vestido y su calzado a él no le falta nada, debes de estar agradecida, pobre niño contigo no come, no viste, no calza que vida le vas a dar", escribió la tía del niño.

Después de esto Fanny comenzó a contar con el apoyo de los usuarios que en un principio solo conocían la versión de la madre del niño, incluso señalaron que el menor se ve feliz junto a su tía. Pero también hubo otras personas que la aconsejaron a regresar al menor porque legalmente no cuenta con la patria potestad y podría meterse en problemas con las autoridades por el delito de sustracción de menores.

A lo que esta respondió que ya se encuentra asesorándose para poder adoptar a su sobrino.

La tía del menor también compartió algunas imágenes para demostrar las precarias condiciones en donde vivía su sobrino junto a su madre y sus hermanitos.

¿Qué dice el Código Penal de Nuevo León al respecto?

De acuerdo con el artículo 284 del Código Penal Nuevo León:

"A los padres, abuelos o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, que sin causa justificada, retengan o sustraigan al menor del lugar donde se encuentre, desplazándolo del control de quien tenga materialmente la custodia o la patria potestad, se les aplicará una sanción de dos a cinco años de prisión y multa de 10 a 30 cuotas. Se entiende que existe causa justificada, entre otras, en caso de ebriedad, toxicomanía, golpes, amenazas, falta de ministración de alimentos de forma reiterada o malos tratos".

Sin embargo, si existe una causa justificable para haber llevado a cabo la sustracción del menor:

"Con relación al delito de sustracción de menores, el órgano jurisdiccional tendrá un enfoque encaminado a garantizar el respeto, protección, dignidad y la integridad física, psicológica, moral y espiritual de los niños y adolescentes; de esta manera, si al examinar el contexto en que se desenvuelve la retención de una persona menor de edad, se advierte que aconteció en aras de proteger su integridad ante los malos tratos de que era objeto, es indiscutible que existe una causa de justificación como lo señala el dispositivo 405 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el diverso 284 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, lo que sin duda conducirá a dictar un fallo absolutorio, ante la inexistencia del ilícito de sustracción de menores.

