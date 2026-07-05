Regios pintan de verde la urbe regia en apoyo a México

La marea verde vive la fiesta de manera ordenada y con una emoción desbordante, contagiando a chicos y grandes que se han reunido

Un apoyo total e incondicional es el que se respira en la Explanada de los Héroes, el Pabellón del Parque del Agua y el Parque Fundidora en el histórico encuentro de octavos de final entre las selecciones de México e Inglaterra.

Desde tempranas horas, miles de aficionados regios comenzaron a abarrotar puntos estratégicos como la Macroplaza frente a la Explanada de los Héroes, el Pabellón del Parque del Agua y el Monterrey FIFA Fan Festival en Parque Fundidora, transformando estos espacios públicos en auténticas fiestas en torno al balompié mundial.

La afición mantiene el entusiasmo pese al retraso del partido

Pese a la intensa expectativa y la reprogramación del partido por cuestiones climatológicas en la sede oficial, la marea verde vive la fiesta de manera ordenada y con una emoción desbordante, contagiando a chicos y grandes que se han reunido con el único propósito de alentar al combinado nacional en su búsqueda por hacer historia y asegurar su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026.