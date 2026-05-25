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Escena

Fobia arma fiesta retro en Monterrey y reafirma su legado rockero

La banda mexicana celebró 40 años de trayectoria ante miles de regios con un concierto cargado de clásicos, emociones y una conexión intacta con sus fans

  • 25
  • Mayo
    2026

La banda mexicana de rock Fobia volvió a Monterrey para celebrar con los regios sus 40 años de trayectoria y su reciente reencuentro, tras varios años de inactividad musical.

La agrupación, integrada por Leonardo de Lozanne, Paco Huidobro, Iñaki Vázquez, Chá! y el baterista Elohim Corona, ofreció un repertorio que incluyó sus éxitos de ayer y hoy.

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El espectáculo marcó el regreso formal a los escenarios de la alineación icónica del grupo, que desde que apareció contó con la buena respuesta de las miles de personas presentes.

La presentación incluyó éxitos memorables como Miel del escorpión y Dos corazones, además de rescatar melodías entrañables de su emblemático álbum Mundo feliz.

La conexión entre los músicos y los asistentes se mantuvo intacta durante las más de dos horas de concierto, donde el carisma de De Lozanne y la impecable ejecución instrumental de la banda reafirmaron su estatus como uno de los pilares del rock nacional.

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El clímax de la noche llegó durante el cierre del espectáculo, cuando la banda sorprendió a la audiencia al invitar a varios fanáticos a subir al escenario para interactuar y tocar instrumentos junto a ellos al ritmo de El Microbito, su éxito más emblemático.

El recinto coreó al unísono para sellar una velada histórica en Monterrey. Tras este triunfo en tierras regiomontanas, Fobia continuará con su tour nacional, perfilándose hacia su próximo gran compromiso programado para el 24 de octubre de 2026 en la Ciudad de México.

Fotos: Gustavo Abdiel Torres


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