Registra construcción del C4 Norte de Monterrey 65% de avance

El municipio reportó un avance del 65% en el C4 Norte, obra de $219 millones que fortalecerá la vigilancia, inteligencia y respuesta policial en la ciudad

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El municipio de Monterrey informó que la construcción del nuevo Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) Norte registra un avance general del 65% y fortalecerá la estrategia de seguridad en la zona poniente de Monterrey con una inversión superior a los $219 millones de pesos.

Durante un recorrido de supervisión por la obra, ubicada en la colonia Plutarco Elías Calles, el alcalde Adrián de la Garza destacó que esta nueva sede permitirá mejorar el despliegue operativo de la Policía de Monterrey y reforzar las labores de vigilancia e inteligencia.

"Va a ayudar de forma enorme el despliegue, ahora de policías de Monterrey, en esta zona de la ciudad, para tener más información y ser muy precisos a la hora de detener o buscar maleantes; hacer que el que la hace, la pague también aquí en la zona norte", expresó el edil regio.

De la Garza recordó que la construcción de este complejo forma parte de los compromisos asumidos dentro del programa ESCUDO, el cual contempla la edificación de dos nuevos centros de inteligencia: uno para la zona sur y otro para la zona norte de la ciudad.

"Además de incrementar la policía, íbamos a hacer dos centros de inteligencia nuevos, dos C4, uno en la zona sur de Monterrey y otro aquí en la zona norte", señaló.

El inmueble tendrá una superficie de construcción de 3 mil metros cuadrados sobre un terreno de 6 mil 750 metros cuadrados y concentrará áreas de monitoreo, atención ciudadana y justicia cívica.

En el sótano se habilitarán espacios para registro, detención preventiva, detención de menores, barandilla y sala de visitas, entre otros.

La planta baja contará con áreas de atención al ciudadano, incluyendo recepción, oficinas administrativas, atención judicial, denuncias, Protección Civil y Tesorería.

En tanto, la planta alta albergará la sala de monitoreo del C4, así como las áreas de tecnología, supervisión de audio y video, radio y la jefatura de Plataforma México.

Respecto al avance físico de la obra, el edificio principal presenta un 60%; la barda perimetral, un 90%; la terracería para el estacionamiento, un 75%; el taller eléctrico, un 87%; y el área de casilleros, un 85%.

Con la puesta en marcha del C4 Norte, el municipio señaló que busca fortalecer la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad y ampliar la cobertura de vigilancia e inteligencia en uno de los sectores con mayor crecimiento de Monterrey.