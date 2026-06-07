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Nacional

Sheinbaum supervisa avance de autopista Cardel-Poza Rica

La obra registra un avance del 35% y busca reducir hasta 45 minutos los tiempos de traslado en el corredor costero de Veracruz

  • 07
  • Junio
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo en Veracruz para supervisar los avances de la autopista Cardel-Poza Rica, una de las obras de infraestructura carretera más importantes para la conectividad del estado y el desarrollo económico de la región.

Acompañada por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, la mandataria recorrió el tramo Laguna Verde-La Mancha, donde constató el progreso de los trabajos.

Actualmente, la construcción registra un avance del 35%  y contempla una inversión de 2 mil 252 millones de pesos.

El proyecto comprende un tramo de 20 kilómetros e incluye la construcción de cinco puentes, cuatro entronques y una plaza de cobro. Además, generará beneficios directos para alrededor de 128 mil habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero.

De acuerdo con las autoridades, una vez concluida, la autopista permitirá reducir hasta 45 minutos los tiempos de traslado en el corredor costero de Veracruz, además de fortalecer el transporte de mercancías y mejorar la integración logística entre el centro y el norte de la entidad.

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La obra también representa una fuente de empleo para la región, ya que actualmente participan 206 trabajadores y 47 máquinas en las labores de construcción.

Sheinbaum destaca rescate de la petroquímica nacional

Durante su visita a Veracruz, la presidenta también recorrió el Complejo Petroquímico Cangrejera de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde destacó las acciones emprendidas para fortalecer la industria petroquímica y la producción nacional de fertilizantes.

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Sheinbaum aseguró que su administración busca recuperar la capacidad productiva del sector energético nacional y disminuir la dependencia de importaciones.

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“Estamos en el complejo Cangrejera de Pemex. Tenemos que decirlo, durante todo el periodo neoliberal, lo único que hicieron fue privatizar, encerrar las petroquímicas de Pemex y acabamos importando los productos petroquímicos que ya producía el país”, expresó.

La mandataria agregó que se impulsa la producción de fertilizantes por parte de Pemex como parte de una estrategia para fortalecer la soberanía nacional.

Por su parte, Alfonso López Aguirre, gerente del Complejo Petroquímico Cangrejera, destacó la participación de trabajadores y técnicos en la recuperación de la planta de etileno tras una situación de emergencia.

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Según explicó, un equipo integrado por 352 trabajadores manuales y 26 técnicos especializados logró realizar las labores necesarias en un tiempo récord de 30 días, permitiendo restablecer las operaciones de la instalación.

 


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