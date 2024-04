Registra restaurante cuantiosas pérdidas tras incendio

“Somos 10 familias que dependen del negocio, y sí vamos a empezar poco a poco a darle al negocio, es una pérdida bastante grande. Lo bueno que no hubo pérdidas humanas. Sabemos quiénes fueron lo que hicieron esto, no quiero culpar a todos los de la barra de Rayados, si no que ellos entreguen a la persona que tiró el cohetón, si no lo entregan ellos, prácticamente se van a hacer cómplices de esa persona".