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Nuevo León

Regresa a Linares tras vencer infección por gusano barrenador

Familiares del paciente confirmaron que su estado de salud mejoró significativamente, lo que permitió su regreso a casa para continuar con su recuperación.

  • 05
  • Junio
    2026

Luego de permanecer hospitalizado y recibir atención especializada, Joel Núñez, de 84 años, fue dado de alta tras recuperarse de una infección provocada por el gusano barrenador, convirtiéndose en el primer caso detectado de esta enfermedad en Nuevo León.

El adulto mayor había sido internado en la Clínica 2 del IMSS, donde fue sometido a tratamiento médico debido a la presencia de larvas en el interior de la boca. Tras mostrar una evolución favorable, fue trasladado a su comunidad de origen, el Ejido Los Álamos, en el municipio de Linares.

Familiares del paciente confirmaron que su estado de salud mejoró significativamente, lo que permitió su regreso a casa para continuar con su recuperación.

El caso generó atención por tratarse del primer contagio humano de gusano barrenador reportado en la entidad.

¿Cómo prevenir el gusano barrenador?

Especialistas recomiendan mantener una adecuada higiene personal y atender de inmediato cualquier herida o lesión en la piel. Entre las principales medidas preventivas destacan:
•    Limpiar y cubrir correctamente heridas abiertas.
•    Acudir al médico ante signos de infección.
•    Mantener una buena higiene corporal.
•    Evitar la exposición de heridas a moscas en zonas rurales o ganaderas.
•    Utilizar repelentes y ropa protectora en áreas con presencia de insectos.

Consecuencias en humanos

La enfermedad ocurre cuando las larvas de la mosca del gusano barrenador invaden tejidos vivos, alimentándose de ellos. Entre los síntomas y complicaciones se encuentran:

•    Dolor e inflamación en la zona afectada.
•    Aparición de larvas en heridas o cavidades corporales.
•    Infecciones secundarias.
•    Destrucción progresiva de tejidos.
•    Fiebre y malestar general en casos avanzados.
•    Riesgo de complicaciones graves si no se recibe atención médica oportuna.

Las autoridades de salud recomiendan buscar atención médica inmediata ante cualquier sospecha de infestación para evitar daños mayores.


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