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Nuevo León

Reporta Guadalupe saldo blanco durante primer partido

Autoridades municipales informaron que no se presentaron incidentes relevantes antes, durante o después de la celebración del partido

  • 15
  • Junio
    2026

El Gobierno de Guadalupe reportó saldo blanco tras la celebración del primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Monterrey, donde se enfrentaron las selecciones de Suecia y Túnez.

A pesar de la asistencia de miles de aficionados y de las condiciones del clima que se registraron durante la jornada, las autoridades informaron que no se presentaron incidentes relevantes antes, durante o después del encuentro.

El operativo de seguridad y vialidad, implementado de manera coordinada por los tres órdenes de gobierno, permitió mantener el orden en los alrededores del estadio y garantizar la movilidad de los asistentes. Se desplegaron al menos 15 mil elementos.

Asimismo, se informó que en las principales vías de acceso y salida, como las avenidas Pablo Livas, Juárez, Tolteca y Eloy Cavazos, se registró una circulación fluida, lo que facilitó el desplazamiento de automovilistas y visitantes.

Las autoridades también destacaron que los puntos de atención médica operaron sin reportar emergencias de consideración, mientras que los módulos instalados por el DIF y UNICEF concluyeron sus actividades sin contratiempos.

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