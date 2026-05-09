Guadalupe reporta saldo blanco tras intensas lluvias

Tras las recientes precipitaciones registradas en el área metropolitana, elementos de Protección Civil de Guadalupe desplegaron un operativo de supervisión y monitoreo en puntos estratégicos del municipio para garantizar la seguridad de la población.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades realizaron una inspección detallada en los principales cauces de agua de la zona:

Arroyo Las Tinajas: Registró una afluencia cercana al 40 por ciento de su capacidad. Se destacó que el flujo del agua se mantuvo adecuado y sin incidentes, gracias a los trabajos de ampliación ejecutados recientemente en el área.

Río La Silla: Se mantiene bajo vigilancia constante al alcanzar el 70 por ciento de su capacidad operativa.

Supervisión en vialidades y cierres preventivos

Los elementos de rescate también recorrieron arterias principales como Morones Prieto, Juárez, Pablo Livas y Eloy Cavazos, donde se reportó saldo blanco a pesar de las condiciones climáticas.

No obstante, como medida de seguridad para evitar riesgos a los automovilistas, se procedió al cierre de la pluma preventiva ubicada en la lateral de Eloy Cavazos y Monterrey, debido a la presencia de corrientes de agua en dicho tramo.

Protección Civil Guadalupe hace un llamado enérgico a la ciudadanía para conducir con extrema precaución, respetar los cierres viales y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante la posibilidad de que continúen las lluvias en la región

Comentarios