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Resaltan a alumnos con mejor puntaje en examen para prepas UANL
El primer lugar fue para Bárbara Gisel Guzmán Gómez, quien alcanzó 581 puntos y cursará el bachillerato bilingüe progresivo en inglés en la Preparatoria 25
Por Humberto Salazar | 15 Julio 2026
Cuatro estudiantes obtuvieron los puntajes más altos en el Proceso de Asignación de Espacios para la Educación Media Superior del Estado de Nuevo León y formarán parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) a partir del semestre agosto-diciembre 2026.
De acuerdo con el Centro de Evaluaciones de la UANL, 43 mil 871 de los 63 mil 137 aspirantes registrados en el estado eligieron ingresar a preparatorias oficiales e incorporadas de la institución.
El primer lugar fue para Bárbara Gisel Guzmán Gómez, quien alcanzó 581 puntos y cursará el bachillerato bilingüe progresivo en inglés en la Preparatoria 25.
El segundo lugar correspondió a Vanessa Molina Martínez, con 575 puntos, quien ingresará a la Preparatoria 7 Puentes en el mismo programa.
El tercer lugar fue compartido por Humberto Buentello Urbina y Valeria Alexandra Rodríguez Garza, ambos con 571 puntos.
Buentello estudiará el bachillerato general en la Preparatoria 7 Puentes, mientras que Rodríguez cursará el bachillerato bilingüe progresivo en inglés en el CIDEB.
Durante la ceremonia de reconocimiento, directivos de los planteles felicitaron a los estudiantes y reafirmaron el respaldo institucional mediante programas de becas que incluyen apoyos para cuota interna, uniformes y otros incentivos para favorecer su permanencia académica.