Resaltan con recorrido histórico identidad cultural de San Pedro

En el marco del Día del Patrimonio, el municipio de San Pedro Garza García, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, llevó a cabo este domingo un recorrido histórico por la zona del Casco Urbano, con el fin de resaltar la riqueza cultural e identidad de la comunidad.

La actividad fue encabezada por el cronista e historiador Carlos González, quien guio a los asistentes a través de puntos emblemáticos que definen la historia sampetrina. Durante el trayecto, se ofrecieron explicaciones detalladas sobre la Presidencia Municipal y la Plaza Juárez, la Caja de Agua en el Parque Naranjo, la Casa de la Memoria Sampetrina y la emblemática “Casa Amarilla”, que perteneció a Francisco Siller Montes, tercer alcalde del municipio.

Destacan valor histórico de la ‘Casa Amarilla’

“Hoy vamos a aprovechar la oportunidad para ir a la famosa ‘casa amarilla’... el hogar de Francisco Siller Montes”.

Así lo destacó Carlos González, quien subrayó el valor arquitectónico y social de la propiedad durante el recorrido.

Funcionarios participan en actividades del Día del Patrimonio

Al recorrido asistieron la secretaria del Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla; el síndico José Manuel Guajardo; y el regidor Alejandro Rodríguez. Los funcionarios reiteraron que la actual administración mantiene un compromiso con la preservación y difusión de la historia local para las futuras generaciones.

Casa de la Memoria Sampetrina alberga dinámicas históricas

Además de la caminata, la jornada conmemorativa incluyó dinámicas en la Casa de la Memoria Sampetrina, tales como grupos de estudios históricos y proyecciones del patrimonio fotográfico municipal.

Con estas acciones, el municipio informó que busca fortalecer el sentido de pertenencia entre los ciudadanos, promoviendo el conocimiento directo de los acontecimientos que han dado forma a San Pedro.

