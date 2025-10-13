Resaltan avances en seguridad durante gestión de Samuel García

Durante los cuatro años de administración de la gestión del gobernador Samuel García, se realizaron diversos avances en materia de seguridad en Nuevo León.

A través de un video en redes sociales, el Gobierno de Nuevo León afirmó que gracias al mandatario estatal, se renovó la organización de Fuerza Civil.

Esta institución es descrita como "entregada, equipada y dispuesta a dar la vida por nuestra seguridad".

Fue reforzada con la adquisición de nuevas patrullas, destacamentos, siete nuevas divisiones, así como mayor número de Black Mambas y el Black Hawk.

Se presume que Fuerza Civil es considerada como la mejor policía de México con resultados como la reducción del 80% en los delitos de alto impacto.

