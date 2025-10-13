Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T103430_859_10c7beed5a
Nuevo León

Resaltan avances en seguridad durante gestión de Samuel García

Por medio de redes sociales, se destaca la mejora de Fuerza Civil con nuevos aditamentos e inversión para la organización

  • 13
  • Octubre
    2025

Durante los cuatro años de administración de la gestión del gobernador Samuel García, se realizaron diversos avances en materia de seguridad en Nuevo León.

A través de un video en redes sociales, el Gobierno de Nuevo León afirmó que gracias al mandatario estatal, se renovó la organización de Fuerza Civil.

Esta institución es descrita como "entregada, equipada y dispuesta a dar la vida por nuestra seguridad".

Fue reforzada con la adquisición de nuevas patrullas, destacamentos, siete nuevas divisiones, así como mayor número de Black Mambas y el Black Hawk. 

Se presume que Fuerza Civil es considerada como la mejor policía de México con resultados como la reducción del 80% en los delitos de alto impacto.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
nl_camiones_jpg_4351ea3204
Dejó 'El Bronco' transporte en descuido total: Hernán Villarreal
Whats_App_Image_2025_10_13_at_8_34_53_PM_b0ffe11374
Comparte Gaby Oyervides logros y estrategias del DIF Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_aranceles_242f6f3166
Pagan consumidores de EUA aranceles impuestos por Trump
Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
finanzas_canasta_basica_8037e3f909
‘Respiran’ precios en NL: inflación se ubica en 3.35%
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×