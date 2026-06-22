Resaltan imagen y seguridad de México durante Mundial

Claudia Sheinbaum defendió los avances en seguridad pública y aseguró que México vive un momento de reconocimiento internacional durante el Mundial 2026

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México ha logrado avances importantes en materia de seguridad y afirmó que la percepción internacional del país durante el Mundial 2026 refleja una realidad distinta a la que suelen difundir algunos sectores políticos en el extranjero.

La mandataria federal manifestó lo dicho frente a los señalamientos de Pierre Poilievre, quien usó a México como referencia para criticar la seguridad en Canadá.

Destaca reducción de homicidios

Sheinbaum sostuvo que los indicadores de violencia muestran una tendencia favorable.

“Hay una reducción de 46 por ciento en los homicidios”, afirmó.

Señaló que la disminución se ha registrado en los últimos 20 meses y aseguró que varias entidades han mostrado mejoras significativas.

“Ha habido una reducción prácticamente de la mitad de los homicidios dolosos”, agregó.

Entre los estados mencionó a Quintana Roo como una de las entidades que reportan resultados positivos.

Responde a comparación con Vancouver

Consideró que algunas declaraciones realizadas por políticos extranjeros responden a intereses internos o electorales.

“También hay opiniones o declaraciones que se vierten por razones políticas particulares”, señaló.

Aunque evitó confrontar directamente al dirigente canadiense, sostuvo que la realidad que observan los visitantes internacionales durante el Mundial es distinta.

Afirmó que la Copa del Mundo ha permitido mostrar al mundo una faceta positiva del país.

“México está hoy en la vista del mundo”, aseguró.

Destacó el ambiente generado por los aficionados, la hospitalidad de la población y las celebraciones que se han desarrollado en las sedes mundialistas.

“Es una felicidad, una alegría, una recepción, un cariño, una acogida del pueblo de México a los visitantes”, expresó

El ejemplo del pato Merlín

Como muestra del impacto positivo que ha tenido México durante el torneo, mencionó la popularidad alcanzada por el pato Merlín, convertido en fenómeno viral durante la Copa del Mundo.

Consideró que la historia de la familia que cuida al ave refleja valores profundamente arraigados en la sociedad mexicana.

“Ha sido un símbolo del Mundial por lo que son las familias mexicanas”, afirmó.

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La jefa del Ejecutivo resaltó que el reconocimiento internacional que recibe México durante el Mundial va más allá de los resultados deportivos y está relacionado con la forma en que los mexicanos reciben a quienes visitan el país.

“Estamos muy orgullosos de las y los mexicanos y del trabajo que estamos haciendo todos los días para beneficio del pueblo”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que esa imagen positiva es la que actualmente observan millones de personas alrededor del mundo mientras se desarrolla el Mundial.