Una vez rescatado, el felino quedó bajo resguardo de las autoridades y fue entregado al personal de Bienestar Animal para su valoración médica.

Inicio / Nuevo León / Rescatan a gato atrapado en llanta de un vehículo en Escobedo

Elementos de Protección Civil de Escobedo realizaron el rescate de un gato que quedó atrapado entre la llanta y la suspensión trasera de un vehículo.



De acuerdo con el reporte, un ciudadano identificado como Héctor Javier Cura acudió a la base de Protección Civil para solicitar apoyo, luego de escuchar ruidos provenientes de su automóvil.



Los elementos llevaron a cabo las maniobras necesarias para liberar al animal sin que resultara lesionado.



Una vez rescatado, el felino quedó bajo resguardo de las autoridades y fue entregado al personal de Bienestar Animal para su valoración médica y atención correspondiente.