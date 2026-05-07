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Tamaulipas

Rescatan a perro maltratado tras denuncia ciudadana en Tamaulipas

Autoridades municipales confirmaron que personal de Bienestar Animal logró localizar al perro lesionado, brindándole atención médica especializada

  • 07
  • Mayo
    2026

Una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales generó indignación en la zona sur de Tamaulipas, luego que se reportara el presunto ataque brutal contra un perro callejero en la colonia Ampliación Monte Alto de Altamira, donde vecinos señalaron que el animal habría sido agredido por un comerciante, provocándole una grave lesión en la columna o cadera que lo dejó arrastrándose por varias cuadras en medio de intensos aullidos de dolor.

De acuerdo con los reportes compartidos por ciudadanos, el hecho ocurrió en la esquina de Cedro y Encino, donde habitantes acusaron al propietario de un establecimiento de presuntamente ejercer violencia frecuente contra animales en situación de calle.

Autoridades investigan posible maltrato animal

La denuncia pública encendió la exigencia social para que autoridades municipales intervengan y se sancione conforme a la Ley de Protección Animal en caso de comprobarse responsabilidades.

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, Francisco Pérez Ramírez, informó que tras recibir el reporte durante la noche, autoridades de Bienestar Animal iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos, mientras que será el Ministerio Público quien determine posibles sanciones penales o económicas si se configura un delito.

Perro lesionado recibe atención veterinaria

Autoridades municipales confirmaron que personal de Bienestar Animal logró localizar al perro lesionado, brindándole atención médica especializada en sus instalaciones, donde permanece bajo resguardo y valoración veterinaria con la esperanza de lograr su recuperación para posteriormente buscarle un hogar mediante adopción responsable.


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