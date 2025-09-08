Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_1f5ef127ef
Nuevo León

Rescatan a hombre michoacano atrapado en el río Santa Catarina

Francisco fue puesto a salvo. Paramédicos de la Cruz Roja lo evaluaron en el lugar y confirmaron que no presentaba lesiones ni riesgo para su vida.

  • 08
  • Septiembre
    2025

La fuerza del río Santa Catarina sorprendió a un hombre que buscaba refugio bajo un puente, pero la madrugada de este lunes su historia dio un giro al ser rescatado en un operativo que mantuvo en tensión a cuerpos de auxilio en Monterrey.

 Las autoridades recibieron el reporte de una persona atrapada en una de las columnas del puente Cuauhtémoc, sobre la avenida Constitución. La crecida del río se había convertido en trampa lo que el hombre consideró un improvisado lugar para dormir.

Se trataba de Francisco Arroyo Aguilar, de 50 años, originario de Michoacán, quien llegó a la ciudad con la esperanza de encontrar trabajo hace unos días , había buscado techo en la estructura de concreto que lo terminó rodeando por la corriente.

El rescate fue todo un despliegue. Con sogas, arneses y sistemas de descenso y ascenso, rescatistas de Protección Civil Nuevo León, en coordinación con Protección Civil Monterrey y Bomberos, bajaron hacia la zona en medio de la oscuridad y el estruendo del agua.

Tras minutos de tensión, la misión fue cumplida: Francisco fue puesto a salvo, exhausto, pero ileso. Paramédicos de la Cruz Roja lo evaluaron en el lugar y confirmaron que no presentaba lesiones ni riesgo para su vida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_7_931af78349
Revela PCNL video sobre rescate de menores en Cadereyta
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_b50f3fe784
'Ya no cabemos'. 'Pato' Zambrano pide a foráneos ya no venir a NL
EH_UNA_FOTO_29_f42ff8abb4
Arrancan obras del Tren del Norte en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_1_2361cbcf2d
Multan a Carter con $57,222 dólares por escupir a Prescott
aerh_279da28fa6
Inaugura Gobernador ALUMEXICO Summit & Expo 2025
EH_FOTO_VERTICAL_17_e7741c4b5c
Aseguran tractocamión con 63,000 litros de huachicol en Tabasco
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×