Rescatan a hombre michoacano atrapado en el río Santa Catarina

La fuerza del río Santa Catarina sorprendió a un hombre que buscaba refugio bajo un puente, pero la madrugada de este lunes su historia dio un giro al ser rescatado en un operativo que mantuvo en tensión a cuerpos de auxilio en Monterrey.

Las autoridades recibieron el reporte de una persona atrapada en una de las columnas del puente Cuauhtémoc, sobre la avenida Constitución. La crecida del río se había convertido en trampa lo que el hombre consideró un improvisado lugar para dormir.

Se trataba de Francisco Arroyo Aguilar, de 50 años, originario de Michoacán, quien llegó a la ciudad con la esperanza de encontrar trabajo hace unos días , había buscado techo en la estructura de concreto que lo terminó rodeando por la corriente.

El rescate fue todo un despliegue. Con sogas, arneses y sistemas de descenso y ascenso, rescatistas de Protección Civil Nuevo León, en coordinación con Protección Civil Monterrey y Bomberos, bajaron hacia la zona en medio de la oscuridad y el estruendo del agua.

Tras minutos de tensión, la misión fue cumplida: Francisco fue puesto a salvo, exhausto, pero ileso. Paramédicos de la Cruz Roja lo evaluaron en el lugar y confirmaron que no presentaba lesiones ni riesgo para su vida.

