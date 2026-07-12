Rescatan a familia de patos en planta de CFE en Guadalupe

Protección Civil rescató una familia de patos que ingresó a las instalaciones luego de que el personal del lugar solicitara apoyo para ponerlos a salvo

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Elementos de Protección Civil de Guadalupe rescataron a una familia de patos que ingresó a las instalaciones de una planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que el personal del lugar solicitara apoyo para ponerlos a salvo.

“De manera inmediata, nuestro personal acudió al lugar, realizó el rescate de los patos de forma segura y posteriormente los trasladó a un sitio adecuado, donde pudieron ser liberados en un entorno seguro y acorde con su hábitat natural”, informó la corporación municipal.

Tras recibir el reporte, los rescatistas acudieron de inmediato al sitio y realizaron las maniobras necesarias para resguardar a las aves sin ponerlas en riesgo.

Una vez concluido el operativo, la familia de patos fue trasladada a un lugar adecuado, donde pudo ser liberada en un entorno seguro y acorde con su hábitat natural.

Protección Civil de Guadalupe señaló que este tipo de acciones forman parte de su labor permanente para proteger la vida, incluyendo la fauna silvestre que habita o transita por el municipio, e hizo un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de situaciones para garantizar el bienestar de los animales.