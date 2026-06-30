Resguarda División Ambiental a siete perros maltratados

Los caninos que presentaban signos de abandono, desnutrición y falta de atención veterinaria, tras una denuncia ciudadana por presunto maltrato animal

En atención a una denuncia ciudadana, la División Ambiental, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, llevó a cabo el resguardo de siete ejemplares caninos que se encontraban en condiciones de presunto maltrato dentro de un domicilio en Monterrey.

Durante la inspección física del lugar, los inspectores ambientales detectaron diversas irregularidades que comprometían severamente el bienestar de los animales, tales como la ausencia total de alimento disponible, ejemplares con bajo peso, presencia de parásitos, una evidente falta de atención médico-veterinaria y condiciones de higiene deficientes debido a una alta acumulación de residuos en el entorno.

Entre los animales puestos a salvo se identificó a una hembra adulta en etapa de lactancia con un cuadro severo de delgadez, un grupo de cachorros y otro perro adulto, todos con signos visibles de descuido.

Durante la diligencia, el personal oficial se entrevistó con la propietaria del inmueble, quien negó las acusaciones de maltrato, aunque admitió que actualmente carece de los recursos y las condiciones necesarias para brindar una atención óptima a las mascotas.

Al respecto, Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente, destacó la importancia de la denuncia ciudadana para lograr intervenciones oportunas que salven vidas.

“Cada reporte que hace la gente nos ayuda a llegar a tiempo y cuidar a los animales. Sabemos que muchas veces hay situaciones difíciles, pero es importante actuar para protegerlos. Invitamos a la ciudadanía a seguir reportando al 070; su participación es clave para poder intervenir y darles una mejor condición de vida”, indicó Lozano.

Ante las evidencias encontradas, la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente procedió al resguardo oficial de los siete caninos con la finalidad de salvaguardar su integridad, estabilizar su salud y garantizarles una atención adecuada. Finalmente, las autoridades recordaron que mantener a los animales de compañía sin agua, alimento, un espacio limpio o atención médica constituye un delito de maltrato animal por omisión de cuidados.