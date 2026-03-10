Pondrán 17 mascotas en adopción en Centro de Bienestar Animal

Un total de 17 perros y gatos se encuentran listos para ser adoptados en el Centro de Bienestar Animal “Mi Mascota” de Ramos Arizpe, como parte de las acciones para promover el cuidado responsable de animales de compañía en el municipio.

Actualmente el centro resguarda alrededor de 60 mascotas, de las cuales una parte ya completó su proceso de atención veterinaria y preparación para integrarse a un nuevo hogar.

La directora del centro, Isis Nohemí Pérez Soberanis, explicó que para adoptar una mascota los interesados deben cumplir con un proceso de evaluación que incluye presentar copia de identificación oficial, comprobante de domicilio y un video del lugar donde vivirá el animal, con el fin de verificar que existan condiciones adecuadas y evitar fugas.

Además, las personas interesadas deben llenar un formato de preadopción y firmar un convenio de cuidado responsable, mediante el cual se comprometen a garantizar el bienestar del animal.

Pérez Soberanis señaló que el centro continúa trabajando en la atención de mascotas rescatadas y en la promoción de la adopción como alternativa para reducir la población de animales en situación de abandono.

De forma paralela, cada miércoles se realizan jornadas de esterilización en las instalaciones del DIF de Ramos Arizpe, donde hasta el momento se han esterilizado más de 120 mascotas, como parte de las estrategias para controlar la reproducción y fomentar la tenencia responsable.

Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a considerar la adopción de mascotas resguardadas en el centro, con el objetivo de brindarles una nueva oportunidad de vida y fortalecer la cultura de protección animal en la comunidad.

