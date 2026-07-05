Resguardan a perro de la tercera edad bajo puente en Escobedo

Ante las condiciones en las que fue encontrado, las autoridades buscan esclarecer cómo llegó hasta ese lugar. Una de las hipótesis es que haya caído del puente

Fue la mañana del domingo cuando un empleado de la Dirección de Protección y Bienestar Animal circulaba por la avenida Juárez, a la altura del fraccionamiento Aviana, y observó al can en la parte baja del puente. Al acercarse, confirmó que el animal se encontraba en malas condiciones, por lo que decidió ponerlo a salvo y trasladarlo a las instalaciones de la dependencia.

Veterinarios detectaron diversos problemas de salud

Durante la valoración veterinaria, especialistas determinaron que el perro tiene más de 10 años de edad, por lo que es considerado un ejemplar geriátrico. Además, detectaron que presenta un marcado bajo peso, problemas oculares y articulares, así como la pérdida de varias piezas dentales, señales de un deterioro físico importante.

Ante las condiciones en las que fue encontrado, las autoridades buscan esclarecer cómo llegó hasta ese lugar. Una de las hipótesis es que haya caído del puente; otra, que haya sido abandonado debido a su avanzada edad y a los problemas de salud que enfrenta.

El animal permanece bajo atención especializada

Mientras continúan las investigaciones, el perro permanece bajo resguardo de la Dirección de Protección y Bienestar Animal de Escobedo, donde recibe atención médica, alimentación y cuidados especializados con el objetivo de mejorar su estado de salud.