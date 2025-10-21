Restauran mural de Fermín Revueltas en Centro de las Artes

En el marco de la celebración del 30 aniversario de CONARTE y los 25 años del comodato de la obra, la Secretaría de Cultura de Nuevo León (SCNL) y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) concluyeron los trabajos de conservación del mural “Alegoría de la Producción” de Fermín Revueltas.

La obra, que se exhibe en la planta alta de la Nave II del Centro de las Artes, fue objeto de un intenso mantenimiento entre agosto y octubre para garantizar su permanencia y apreciación.

Melissa Segura, Secretaria de Cultura, destacó la colaboración institucional como pilar de la gestión cultural.

“Hemos estado trabajando estos últimos años en fortalecer nuevos modelos de gobernanza cultural, y el más importante tiene que ver con la colaboración institucional y la sociedad civil. Por ello hemos realizado una inversión para que esta obra esté en su mejor estado, se cuide y todo esto se haga de manera profesional”.

Los trabajos iniciaron con un diagnóstico en julio de 2024 para conocer el estado de conservación del mural, realizado por el restaurador en bienes muebles Gustavo Alemán Castañeda, coordinador del proyecto.

Aunque el estado general de la pieza era bueno y no ponía en riesgo su permanencia a corto plazo, el análisis reveló que la acumulación de polvo y otros contaminantes en la superficie pictórica había afectado la lectura y apreciación de los colores.

A partir de estos resultados, la Secretaría de Cultura y CONARTE determinaron la urgencia de los trabajos de conservación.

La obra es un referente del muralismo mexicano y llegó a Nuevo León para ejemplificar la identidad estatal, con elementos que representan la modernidad, la industrialización y la participación de los obreros en el crecimiento nacional.

Muestra un equilibrio entre el ambiente natural y la intervención humana, plasmando torres metálicas, cimbras de construcción, trasatlánticos, y el trabajo de escritorio propio de la planificación e ingeniería.

Fermín Revueltas, uno de los principales exponentes del movimiento muralista, dejó plasmada en su obra su visión crítica y compromiso social.

