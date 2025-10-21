Cerrar X
d23d95a8_3c30_4ddf_b4a9_344f8c5b9cf5_e25dea4b2d
Nuevo León

Restauran mural de Fermín Revueltas en Centro de las Artes

CONARTE y la Secretaría de Cultura concluyen conservación del mural “Alegoría de la Producción” para preservar su valor artístico e histórico

  • 21
  • Octubre
    2025

En el marco de la celebración del 30 aniversario de CONARTE y los 25 años del comodato de la obra, la Secretaría de Cultura de Nuevo León (SCNL) y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) concluyeron los trabajos de conservación del mural “Alegoría de la Producción” de Fermín Revueltas.

La obra, que se exhibe en la planta alta de la Nave II del Centro de las Artes, fue objeto de un intenso mantenimiento entre agosto y octubre para garantizar su permanencia y apreciación.

Melissa Segura, Secretaria de Cultura, destacó la colaboración institucional como pilar de la gestión cultural.

“Hemos estado trabajando estos últimos años en fortalecer nuevos modelos de gobernanza cultural, y el más importante tiene que ver con la colaboración institucional y la sociedad civil. Por ello hemos realizado una inversión para que esta obra esté en su mejor estado, se cuide y todo esto se haga de manera profesional”.

Los trabajos iniciaron con un diagnóstico en julio de 2024 para conocer el estado de conservación del mural, realizado por el restaurador en bienes muebles Gustavo Alemán Castañeda, coordinador del proyecto.

Aunque el estado general de la pieza era bueno y no ponía en riesgo su permanencia a corto plazo, el análisis reveló que la acumulación de polvo y otros contaminantes en la superficie pictórica había afectado la lectura y apreciación de los colores.

A partir de estos resultados, la Secretaría de Cultura y CONARTE determinaron la urgencia de los trabajos de conservación. 

La obra es un referente del muralismo mexicano y llegó a Nuevo León para ejemplificar la identidad estatal, con elementos que representan la modernidad, la industrialización y la participación de los obreros en el crecimiento nacional.

Muestra un equilibrio entre el ambiente natural y la intervención humana, plasmando torres metálicas, cimbras de construcción, trasatlánticos, y el trabajo de escritorio propio de la planificación e ingeniería.

Fermín Revueltas, uno de los principales exponentes del movimiento muralista, dejó plasmada en su obra su visión crítica y compromiso social.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_21_at_12_01_16_PM_1_a040f2fc03
Vendedores de flores en Saltillo se preparan para Día de Muertos
Whats_App_Image_2025_10_21_at_3_58_19_PM_60a2621f45
María Luján promete cero impunidad y refuerza plan municipalista
Whats_App_Image_2025_10_21_at_4_34_11_PM_d226fb5036
Comerciantes del centro de Saltillo piden equidad en operativos
publicidad

Más Vistas

c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
publicidad
×