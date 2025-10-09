Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_09_at_9_39_49_PM_13dc07f1df
Nuevo León

Estrena El Obispado nueva cara: restauran histórica fachada

La Secretaría de Cultura resaltó que la restauración reafirma el compromiso con la historia, la preservación del patrimonio y la identidad cultural del estado

  • 09
  • Octubre
    2025

El emblemático Obispado tiene una nueva “cara”.

El gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, hizo entrega oficial de los trabajos de restauración integral de la fachada del Museo Regional de Nuevo León “El Obispado”.

Acompañado por la secretaria de Cultura, Melissa Segura, el mandatario estatal develó la placa conmemorativa de las obras, destacando la importancia de este espacio histórico como parte de la imagen que proyectará Nuevo León ante el mundo, especialmente a los millones de turistas que visitarán la entidad por el Mundial FIFA 2026.

Además, subrayó que la combinación de patrimonio y modernidad será un atractivo clave. 

"Desde ahí (Torre Rise), la vista panorámica a este Obispado y a nuestra hasta bandera es un espejo de Monterrey del futuro y el Monterrey histórico", afirmó García.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 9.39.49 PM.jpeg

La apuesta por la cultura, aseguró, continuará siendo una prioridad en su administración.

"Los siguientes 2 años de gobierno seguiremos restaurando toda la obra y todo el patrimonio del Estado, trabajaremos con la Federación, con la UNESCO y trabajaremos también para que la obra pública como el Metro que estamos haciendo, toda la ruta escultórica que estaba alrededor de Constitución, se va a estar reubicando en zonas más accesibles", expresó García.

La Secretaría de Cultura resaltó que la restauración reafirma el compromiso con la historia, la preservación del patrimonio y la identidad cultural de Nuevo León.

"La restauración que hoy entregamos simboliza la continuidad de este legado." 

"Recuperar la fachada del Obispado pone en valor nuestro patrimonio, fortalece la conexión entre el pasado y el presente, y refirma nuestra confianza en la cultura que nos une", indicó la funcionaria estatal.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 9.40.13 PM.jpeg

Durante el evento de entrega se proyectó un espectáculo de video mapping en la fachada para honrar a los constructores originales del inmueble y a quienes han marcado la historia del estado.

Resgurdan su esencia

La intervención fue ejecutada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura y el fideicomiso de patrimonio cultural (Fidecultural), y contó con la estricta supervisión del Centro INAH Nuevo León. 

En las obras, que iniciaron en mayo de 2025, se emplearon materiales compatibles y técnicas tradicionales que garantizaron el respeto a la esencia original del inmueble.

WhatsApp Image 2025-10-09 at 9.40.51 PM.jpeg

El Palacio del Obispado, cuyo nombre original es Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe, fue construido entre 1787 y 1790 y abrió sus puertas como Museo Regional en 1956, siendo el primer edificio restaurado en Monterrey. 

El inmueble se mantiene como un pilar de la historia regional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_empleo_bdb5fe2e6d
Afianza NL su potencial industrial y repunta 5%
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_35_04_AM_3dd68375fa
Harfuch atribuye mejora en seguridad la operación directa con NL
e4f36553_a9c2_4a9f_825c_1e7d232ed324_e57b3c73f2
Firma la UANL un convenio con la Universidad de Burgos
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
finanzas_canasta_basica_7bb0dd9cca
Inflación se ubica en 3.76% y suma dos meses de incrementos
finanzas_empleo_bdb5fe2e6d
Afianza NL su potencial industrial y repunta 5%
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
67eda200_8414_4d02_b43f_4edeab6b303b_c8b8787b0b
Refuerza Escobedo limpieza y mantenimiento de red pluvial
publicidad
×