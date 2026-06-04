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Nuevo León

Restringirán uso de drones en Estadio Monterrey y Fan Festival

Esta política de cero tolerancia a los dispositivos aéreos recreativos e informáticos no regulados no será exclusiva para el recinto de los partidos

  • 04
  • Junio
    2026

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los eventos masivos, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) determinó prohibir de manera estricta el vuelo de aeronaves no tripuladas (drones) en un radio de 2.7 kilómetros alrededor del Estadio Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026..

Esta restricción oficial entrará en vigor a partir del 11 de mayo y se mantendrá vigente hasta el 20 de julio de 2026, abarcando desde el nivel del suelo hasta los 19,000 pies de altura, blindando así por completo el espacio aéreo del Gigante de Acero y sus inmediaciones.

Las autoridades federales detallaron que la zona de exclusión se medirá en un círculo perfecto partiendo del centro del inmueble deportivo, delimitado bajo las coordenadas geográficas 25°40′09″ N, 100°14′40″ W. 

“Por disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), durante el Mundial 2026 está prohibido volar drones en un radio de 2.7 km alrededor del Estadio Monterrey. Aplica del 11 de mayo al 20 de julio de 2026, desde el nivel del suelo y hasta los 19,000 pies de altura”, informó el municipio de Guadalupe en su página oficial.

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Bajo este lineamiento técnico, lo que define la violación a la regla no es la ubicación de la persona dentro o fuera del estadio, sino la proximidad física del dron respecto al perímetro establecido.

Esta política de cero tolerancia a los dispositivos aéreos recreativos e informáticos no regulados no será exclusiva para el recinto de los partidos oficiales.

Existe una zona prohibida idéntica de 2.7 kilómetros de cobertura radial sobre el Fan Festival que tendrá como sede el Parque Fundidora, protegiendo así las concentraciones masivas de aficionados que se darán cita para ver las transmisiones de los encuentros.

“Existe una zona prohibida idéntica de 2.7 km sobre el Fan Festival de Parque Fundidora”, se agrega.

Las personas que requieran operar un dron en el perímetro restringido deberán solicitar una autorización formal ante la SEDENA con al menos 48 horas de anticipación. Esta disposición aplica de manera general para uso recreativo, cobertura de prensa, fotografía y operaciones comerciales. Las autoridades advirtieron que los equipos no autorizados serán inhibidos y los pilotos podrían enfrentar responsabilidades legales.


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