Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
INFO_7_VERTICAL_ce7bba7ae3
Nuevo León

Restringirán vialidad en Julián Villagrán por obras en Monterrey

El municipio rehabilitará la calle con concreto hidráulico e infraestructura subterránea; el cierre durará al menos un mes

  • 18
  • Enero
    2026

El Gobierno de Monterrey realizará trabajos integrales en la calle Julián Villagrán, los cuales incluyen la instalación de concreto hidráulico y la renovación de servicios subterráneos.

Esto con el objetivo de mejorar de manera definitiva la movilidad en los alrededores de la Central de Autobuses.

Las labores comenzarán este lunes 19 de enero, por lo que se aplicará una restricción vial en el tramo comprendido entre Miguel Domínguez y la avenida Cristóbal Colón.

Restricción temporal

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas municipal, durante el periodo de intervención solo se permitirá el paso de autobuses que ingresan y salen de la Central camionera, mientras que el resto de los vehículos deberán tomar rutas alternas.

La restricción iniciará a partir de las 8:00 horas y se mantendrá por lo menos durante un mes.

1bbc0367-2452-4171-848e-cecef12096e0.jpeg

Obra integral

Las autoridades detallaron que no solo se rehabilitará la superficie de rodamiento, sino que también se colocará nueva infraestructura de agua potable, drenaje sanitario, gas natural y fibra óptica a mayor profundidad.

Estos trabajos buscan evitar afectaciones futuras y prolongar la vida útil del pavimento, especialmente ante el tránsito constante de vehículos pesados.

En los estudios previos se detectaron fallas en tuberías que deterioraban el pavimento y representaban un riesgo para los usuarios.

La obra se realiza en coordinación con empresarios del transporte, quienes firmaron un convenio para invertir conjuntamente en la rehabilitación total de esta importante vialidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image_88c5d8d852
Alertan por riesgos en senderismo invernal cerca de Monterrey
arzobispo_monterrey_renuncia_papa_leon_xiv_182c72a2b8
Arzobispo de Monterrey alista su renuncia por cumplir 75 años
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T144347_290_05e6bfef56
Morena rechaza posible intervención de EUA en Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

nl_icv_alerta_33689db816
Alertan sobre páginas falsas que ofrecen descuentos en refrendo
choque_san_pedro_c681a600dc
Choque en San Pedro deja tres lesionadas, uno es una menor
Whats_App_Image_2026_01_19_at_7_09_11_PM_b18fc888ff
Apodaca aclara detención de maestro colombiano Leonardo Escobar
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×