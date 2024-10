Revela Mauricio que cáncer le volvió en campaña

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, reveló en exclusiva para El Horizonte, en una entrevista con el periodista Luis Padua, que su antiguo padecimiento mesotelioma o cáncer en el pulmón le rebrotó al comenzar el periodo electoral, pero que ya lo libró nuevamente tras recibir quimioterapia.

Pese al diagnostico poco alentador, el edil sampetrino informó que sí consideró dejar la contienda y no le comentó a nadie, ni siquiera a sus hijos que otra vez estaba enfermo.

“Desde que me dieron la candidatura en febrero o algo así, pero a las dos semanas me rebrotó el cáncer, el mesotelioma, es un cáncer muy terco, en general te dan más o menos un año de vida.

“Empezando la campaña me vuelve y te juro que me acuerdo con Farah, con Luis Susarrey, ni a mis hijos les dije, para que te imagines, a nadie, yo dije ya me voy a bajar, ya no puedo”, comentó Mauricio Fernández.

El edil sampetrino también comentó que el tratamiento que recibió para librar la primera vez que tuvo este cáncer, fue a través de la extirpación del tumor, inmunoterapia y radiación, lo que le dio un año sin la presencia de este mal.

Pero esta ocasión recibió el tratamiento de quimioterapia a la par que avanzaba la campaña política por la alcaldía de San Pedro y fue hasta este jueves, ya concluidas las Tomografías por Emisiones de Positrones (PET) que le informaron que ya no había presencia del cáncer en su cuerpo.

“Ayer me hicieron el último PET que estaba programado y ahorita ya me confirmaron que ya salí limpio, pero sí deveras que fue algo que me decía el doctor, el oncólogo, dijo que el me apostaba que no había nadie en el mundo que podía llevar una campaña política con quimioterapia”, agregó Mauricio.





