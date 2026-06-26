Revisan delegados federales avances del Tren del Norte

El funcionario tambien señaló que, además de proyectos carreteros, se revisaron otros que tienen que ver con salud y educación

En una reunión de delegados federales, el representante en la entidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Villafranca, presentó avances de proyectos de infraestructura como la construcción del llamado Tren del Norte y el mantenimiento de carreteras.

Delegados federales revisan proyectos prioritarios para Nuevo León

La reunión fue convocada por el delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León, Héctor Gutiérrez de la Garza, quien dijo que en el gobierno federal están “en modo chamba”.

El funcionario publicó imágenes de la reunión a la que asistieron los delegados de las dependencias federales; también señaló que, además de proyectos carreteros, se revisaron otros que tienen que ver con salud y educación.

Presentan avances del Tren del Norte y obras federales

“Para concretar los 100 compromisos de la PresidentA @ClaudiaShein en este 2o piso de la 4a Transformación, la coordinación entre los Delegados Federales del @GobiernoMX es clave. “En nuestra reunión ordinaria de junio, la ponencia principal corrió a cargo de la @SICT_mx quien en un diálogo constructivo, presentó los principales proyectos de Infraestructura para @nuevoleon como son mantenimiento y conservación de carreteras federales; el TREN DEL NORTE; y la construcción de bachilleratos, hospitales y centros de salud”, indicó Gutiérrez de la Garza.

Estas reuniones, se llevan a cabo cada mes a instancias del delegado de la Segob.