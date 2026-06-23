Revisan salud de choferes del transporte público en Altamira

Indicó que las revisiones médicas se llevan a cabo cada tres meses directamente en las rampas de ascenso y descenso, permitiendo detectar cualquier alteración.

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La Dirección de Transporte Público de Altamira mantiene un programa permanente de revisión médica para operadores del transporte colectivo, con el propósito de garantizar que los choferes se encuentren en condiciones óptimas para brindar un servicio seguro a los usuarios.



El director de Transporte Público, Jorge Luna Loya, informó que a través del esquema denominado “Salud en tu Rampa” se realizan chequeos periódicos de glucosa, presión arterial y estado general de salud.



Explica que, pese a las altas temperaturas registradas en la zona sur de Tamaulipas, los operadores continúan desempeñando sus actividades con normalidad, aunque se mantienen atentos a posibles afectaciones derivadas del calor.



Indicó que las revisiones médicas se llevan a cabo cada tres meses directamente en las rampas de ascenso y descenso, permitiendo detectar oportunamente cualquier alteración en la salud de los conductores.



Luna Loya detalló que en lo que va del año alrededor de 306 operadores han sido canalizados al Sistema DIF para una valoración más profunda, principalmente por presentar variaciones temporales en la presión arterial. Aclaró que estos casos no necesariamente representan enfermedades, sino condiciones que requieren seguimiento médico preventivo.



Actualmente, en Altamira prestan servicio cerca de mil 800 unidades de transporte público entre taxis y rutas establecidas.