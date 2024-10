Rinde Samuel tercer Informe en zona periférica

Ante ciudadanos y autoridades, el gobernador Samuel García, rindió ayer su informe regional en los municipios de la zona periférica, por su tercer año de gobierno.

En el municipio de Juárez, el mandatario estatal presentó los logros de su administración en el informe Por Todo Nuevo León, en el que destacó los avances en materia de movilidad, seguridad, agua, salud, apoyos en lo social e inversión extranjera.

Resaltó los resultados en todo el estado, pero detalló lo logrado en los 13 municipios de la región periférica, entre ellos Juárez, El Carmen, Mina, Cadereyta, Pesquería, García y Zuazua.

El anfitrión fue el edil juarense Félix Arratia, ante la presencia de la mayoría de los alcaldes de esos municipios y ante los invitados en el Centro Comunitario Monte Kristal, García Sepúlveda aseguró que Nuevo León es líder en todo y garantizó que así seguirá.

Para la zona periférica, anunció la construcción del nuevo Libramiento Juárez-Pesquería, que tendrá un parque industrial libre de impuestos, lo que generará la llegada de más empleos.

Y en relación con toda la entidad, destacó el blindaje en seguridad, además de los programas de salud, movilidad, inversión extranjera, nuevas carreteras, nuevas empresas, generación de empleos, educación y atención en lo social a los más vulnerables.

“Hoy Nuevo León está blindado, tiene 16 nuevos destacamentos, 5,000 policías élite, es la mejor policía de México”, puntualizó.

Además, presumió la captación de inversión extranjera de $68,000 millones de dólares, con la llegada de empresas de marca mundial.

Resaltó la reducción de la pobreza en un 50%, la atención a 1.6 millones de beneficiarios de la Nueva Ruta, un millón de afiliados al programa Cuidar tu Salud para atender todos los problemas de atención médica de la población, incluido el cáncer infantil y el cáncer de mama, además de que ya son 337,000 beneficiarios del programa Hambre Cero.

De igual forma, presumió la construcción de su obra insignia, el acueducto El Cuchillo II, y la continuación de la presa Libertad, para garantizar el abasto de agua a la entidad.

Aseguró que la movilidad ha mejorado significativamente con la adquisición de 2,500 camiones de transporte urbano y anunció que en enero próximo llegarán otros 2,500. De estos, los primeros 100 serán para el municipio de Juárez.

Afirmó que en el transporte urbano se revivirá el programa de pago por kilómetro y que en breve se implementará el transporte escalonado, para garantizar el servicio de calidad a los usuarios.

Del programa de Cobertura Universal de Salud, señaló que permite que los ciudadanos “no vuelvan a gastar un solo peso” en atención de sus enfermedades.

Aclaró que ninguno de los gobernadores en los últimos 40 años hizo una sola carretera, pero su gobierno construye una amplia red de vías, en las que destaca la carretera Interserrana, y la próxima semana estará inaugurando la nueva carretera La Gloria-Colombia.

Sobre el tema educativo, anunció la construcción de 100 nuevas escuelas para la zona periférica y se sigue avanzando para que todos los planteles sean de tiempo completo, con la dotación de desayunos escolares, uniformes, útiles y mochilas para los menores para que haya piso parejo para todos.

Informó que hay nuevos bosques y se trabaja en la creación de más. Y reportó que se han plantado 524,000 nuevos árboles y la meta es un millón.

En su mensaje político, aseveró que viene lo mejor para Nuevo León en todos los aspectos, pero principalmente en crecimiento, desarrollo y beneficio social, de modo que la entidad seguirá siendo líder en todo el país.

Insistió en que hay resultados para la entidad, pese a los ataques políticos que ha recibido.

“Hemos dado todo por Nuevo León, estoy muy orgulloso de mi gabinete, estoy muy orgulloso de la gente de Nuevo León, me encanta ir a la Ciudad de México, me encanta ir a Texas, me encanta ir al mundo a presumir que Nuevo León es primer lugar en todo, no hay quién nos gane, y apenas llevamos tres años. No tengo ni una duda: viene lo mejor para Nuevo León, nos falta el año 4, el 5, el 6, con más experiencia, entré bien chavo, pero ahora sí, ya llevo 3, ya le entendí. “Con más ganas, más curtido, ya aguanté madrazos, ya estoy macizo y vamos con toda la periferia a seguir creciendo, a seguir trayendo las mejores empresas, a que lleguen los nuevos camiones, a que lleguen las líneas del Metro, a que lleguen los árboles, los parques, las escuelas, los hospitales, porque para atrás ni para agarrar vuelo. Vamos a ser y seguiremos el mejor estado de México”, expresó.

"No hay ciudadanos de primera y segunda"

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que la realización de informes regionales, como el que ayer rindió en Juárez, obedece al espíritu de que en el estado no hay ciudadanos de primera y de segunda, sino que todos son iguales.

En un video que compartió el estado en sus canales oficiales, se hace eco del mensaje que el lunes pasado pronunció el mandatario en el municipio de Aramberri, donde presentó su primer informe.

En este, García sostiene que tradicionalmente los informes se presentaban solo en el Congreso del estado, pero él modificó esta modalidad, pues busca llevar a todas las regiones lo que se está haciendo “por todo Nuevo León”.

“En Nuevo León, por muchos años, los informes se daban allá en la Ciudad, en el Congreso. Por eso, en estos tres años, decidimos romper el esquema, hacer las cosas diferentes, que el gobernador vaya a cada región a dar su cuenta, a rendir y decir qué estamos haciendo donde ustedes viven, no nada más en Monterrey. Estamos haciendo un nuevo Nuevo León, de norte a sur, de este a oeste, y por eso empezamos acá en Aramberri, en el sur de Nuevo León.

“El nuevo Nuevo León es para todos, no hay diferencias, no hay nuevoleoneses de primera y de segunda, todos son Nuevo León y todos van a salir adelante”, señaló.

Este miércoles, el mandatario realiza el informe en Juárez, en el Centro Comunitario Monte Kristal, de esa colonia.

El próximo lunes 21 de octubre se llevará a cabo el de la zona oriente en la Casa de la Cultura del municipio de Cerralvo. También habrá uno “metropolitano” que será el martes 22 de octubre, en el estadio de Rayados, en Guadalupe.

El informe del norte del estado será el miércoles 23 de octubre, en la plaza principal de Salinas Victoria, y el de la región citrícola será el viernes 25 de octubre, en el Teatro de la Ciudad de General Terán.

El 27 de octubre será el último, en el Showcenter Complex, de San Pedro.

En el informe de Aramberri, García habló de los avances en esa región en materia de seguridad e infraestructura carretera.

“Si realmente queríamos revivir el sur del estado, que llegaran empresas, que llegaran proyectos y que nuestros jóvenes dejaran de migrar a Monterrey o Estados Unidos, había dos cosas prioritarias que hacer sin demora alguna: seguridad y la Interserrana.

“Apenas van tres años: dos destacamentos, carreteras, más de 500 policías, más de 20 black mambas, helicóptero, programas sociales, hospitales, reconstrucciones.

“No tengo duda de que, junto con los alcaldes, vienen los mejores tres años del sur de Nuevo León y que puedo venir al sur con la frente en alto y decirles que estamos trabajando por ustedes”, afirmó el ejecutivo estatal.

