Shakira revela que su discográfica no lanzaría 'Hips Don’t Lie'

Shakira reveló que su discográfica, Sony Music, inicialmente se opuso a incluir "Hips Don't Lie" en la reedición de su álbum Oral Fixation, Vol. 2 (2006), ya que el disco original ya estaba en las tiendas.

En una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, la cantante colombiana explicó que la canción surgió después de que el álbum fuera distribuido, y tuvo que convencer a Donny Ienner, entonces jefe del sello, para retirar los discos y añadir el tema.

La colombiana cuenta que su álbum ya estaba distribuido y entonces surgió la idea. Shakira insistió, segura de que sería un éxito.

"Sabía que iba a ser un éxito, así que llamé a Donny Ienner, quien en ese momento estaba a cargo de (Sony Music Label Group US), y le dije: 'Donny, tienes que ir a buscar los álbumes a las tiendas'. Él me respondió: 'Ni hablar, este álbum ya está disponible'. Le dije: 'Tienes que creerme. Tienes que confiar en mí. Si lo haces, tenemos un éxito'"

Finalmente, Ienner cedió, y la canción, en colaboración con Wyclef Jean, se convirtió en un hit mundial, alcanzando el número 1 en el Billboard Hot 100 y en más de 30 listas internacionales, vendiendo millones de copias y consolidándose como su tema más icónico.

