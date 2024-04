Samuel aclara que trabaja de 5 am a 11 pm todos los días

Luego de que Cienfuegos mencionara a través de un video que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, solo trabaja en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, hoy el mandatario desmintió esa información.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde Samuel García aclaró mediante un video que no trabaja solo de 9 a.m. a 5 p.m.

''Todos los días me levanto a las 5 y para las 7 de la mañana, ya ando encorbatado y jalando en Palacio'', aclaró.

''Todos los días hago ejercicio a las 5:30 a.m. no a las 9:10 u 11:00 a.m. como otros compadres'', mencionó.

''En mesa de seguridad a las 8, de agua a las 9, de medio ambiente a las 10 y nunca paramos hasta dormirnos'', dijo.

Además, mencionó que inlusive trabaja sábados y domingos, donde especificó que en estas vacaciones no pudo salir.

''Me quedé la Semana de Pascua, Jueves Santo, y toda esta semana y este fin voy a estar jalando porque Nuevo León es imparable''.

Por otra parte, recalcó que hace unos días, hizo una observación para el tema electoral en el cual tiene que respetar "legalmente" el horario laboral como gobernador que está en la ley para poder hacer opiniones públicas de la contienda.

''Trabajo todo el día, sábados y domingos desde las 5:00 de la mañana hasta las 11 de la noche, pero legalmente mi horario es de 9 a 5''.

Jalo al triple que ellos, por eso Nuevo León va muy bien, concluyó.

