Acusa Mario Soto a PRI y PAN de beneficiarse de juicio político

En el Congreso del Estado, el proyecto de juicio político contra el gobernador Samuel García siguió causando tensión, pues mientras el tema agudizó la división en la bancada de Morena y MC criticó el proceso, bancadas de oposición, como la del PRI, presionaron para que avance el proceso.

Tras haber dejado la coordinación, el diputado de Morena, Mario Soto, dijo que de plano él no está de acuerdo con la medida porque solo beneficiará al PRI y PAN, quienes, de concretarse la salida del mandatario Samuel García, ellos pondrían a un interino, como ya lo trataron de hacer con el magistrado de militancia panista, Arturo Salinas.

“¿Quién va a actuar como investigador?”, cuestionó Soto, “el Congreso, la Comisión Anticorrupción, que en su mayoría es prianista”.

“Vamos a suponer que el juicio político logra los 28 votos, vamos a suponer que tumban todos los amparos del gobernador. ¿Quién nombra al interino? El Congreso. ¿Quién tiene mayoría? El PRIAN. ¿A quién le conviene que pase esto? Pues al PRIAN, así que yo me voy a prestar al tema prianista”.

"Ya habían (el PRI y EL PAN) intentado poner a Arturo Salinas; se lo tumban porque estaba impedido… ya hemos visto estos episodios”.

Soto rechazó unirse a Movimiento Ciudadano, luego de que Sandra Pámanes, coordinadora de esa fracción, le abrió la puerta.

“Soy un hombre de izquierda y milito en la izquierda mexicana y, hasta donde sé, MC no es izquierda”, manifestó Soto.

Mientras esto ocurrió, en Morena los legisladores están en espera de que las dirigencias de sus partidos los convoquen para elegir nuevo coordinador.

Quienes suenan son las diputadas Greta Barra, Grecia Benavides y Berenice Martínez, pero todavía no hay consenso.

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