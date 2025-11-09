Samuel García rindió su cuarto Informe de Gobierno

El gobernador de Nuevo León, Samuel García rindió este domingo su informe correspondiente a los cuatro años de administración desde el Showcenter Complex, en el municipio de San Pedro.

Concluye con agradecimiento a gabinete de Buen Gobierno

El mandatario estatal destacó las labores del equipo conformado por el coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, Javier Luis Navarro; así como el secretario de Finanzas, Carlos Garza; la secretaria en Administración, Gloria Morales y la secretaria de Contraloría, María Teresa Herrera.

Anuncia nuevo vuelo directo a París

El gobernador afirmó que con el nuevo aeropuerto se abrirá el vuelo directo de Monterrey-París.

"Ya tenemos dos vuelos a Madrid, París, Tokio, Corea del Sur, Panamá, Colombia. Todas las sedes de Estados Unidos y Canadá ya tienen vuelo directo a Monterrey" anunció.

Alista espacios para llegada de Mundial 2026

García Sepúlveda afirmó que trabaja en "tiempo y forma" para mejorar la imagen del Estado, previo a la llegada del Mundial 2026. Agradeció el apoyo del presidente de Parque Fundidora, por la experiencia para llevar a cabo los preparativos de dicho evento.

Resaltó que el Nuevo Parque Fundidora será ampliado con 20,000 hectáreas extra para recibir a 120,000 personas de manera diaria, así como el Pasaporte Nuevo León y la instalación de nuevos museos.

Aseguró que el nuevo Parque del Agua será de las mismas dimensiones que el Parque Fundidora y será instalada a seis kilómetros del estadio. Mientras que el Parque Lineal de 11 kilómetros, que se conectará con la Línea 4 del metro.

Además, aseguró que el nuevo Puente del Papa para conectar a Monterrey con varios municipios.

Cobertura universal en salud

El mandatario estatal reportó que tienen 1.2 millones de beneficiarios, lo que se tradujo como el 92% de los ciudadanos tengan cobertura de salud.

"Es el único estado que tiene cobertura universal total y gratuita a los nuevoleonenses de Nuevo León. Estamos con 1.2 millones que gozan del sistema de salud y no gastan un solo peso en una medicina" explicó el mandatario estatal.

Afirmó que se construirán nuevos hospitales, en especial, en el municipio de Salinas Victoria.

Resalta liderazgo de Nuevo León

El gobernador presumió los logros obtenidos por la entidad:

Primer lugar en reducción de pobreza

Primer lugar en población no pobre

Primer lugar en servicios básicos de vivienda

Primer lugar en mayor ingreso por familia

Entregarán apoyo económico a jefas de familia

El mandatario estatal informó que se ofrecerá un apoyo económico para más de 160,000 mujeres que son jefas de familia y no pueden trabajar por cuidar a algún hijo con enfermedad.

"Por eso este año, vamos a darles a todas ellas $2,000 pesos mensuales para que salgan adelante, en su casa y su familia."

Presume menos del 0.5% de pobreza en el Estado

El gobernador afirmó que se tiene menos del 0.5% de pobreza extrema en el

"Hemos logrado reducir la pobreza. Hoy Nuevo León tiene menos del 0.5%. Estamos bajo estándares internacionales en lo que se llama "Bandera Blanca", pero no nos vamos a conformar y vamos por 0 pobreza extrema en Nuevo León" recalcó.

Samuel García reportó que se tiene 351,000 beneficiarios, 12,500 casas entregadas con el programa "Hogar", 49 centros comunitarios, además de la creación de la Procuraduría de la Defensa contra los deudores alimenticios.

Pide reconocimiento a personal del DIF Capullos

Samuel García pidió un minuto de aplausos para todos los menores del DIF que crecen en la institución debido a que existen casos en los que el panorama no es el más favorable para los pequeños.

El gobernador solicitó este minuto de aplausos para el personal, quienes recientemente sufrieron la perdida de uno de los menores que aunque logró caminar y cumplir los cinco años, perdió la vida.

Avanza 50% de construcción de Capullos

Destacó las labores de la titular "Amar a Nuevo León", Mariana Rodríguez, en la remodelación de DIF Capullos, así como la creación de Villa Bebés.

Aseguró que todo los trámites relacionados con los menores se concentrará en la nueva Procuraduría de los Niños, de nombre "El Distrito Infantil".

Resalta labores en temas de Primera Infancia

En temas de la primera infancia, Samuel García resaltó los logros obtenidos durante su administración:

Creación de Cobertura Universal de Cáncer Infantil

Creación de programa "Oye"

Inauguración de 188 lactarios

Nuevas guarderías

Más de 1,300 escuelas de tiempo completo

Nuevo Tea+

Nuevo Citea

Resaltó que se construirá el Hospital Infantil más grande con más especialidades de América Latina.

"Somos el primer lugar en Economía"

El mandatario estatal afirmó que Nuevo León es considerado como el primer lugar en economía.

"Somos el motor económico de México. Desde hace 120 años aquí se consolidó la industria. Familias de aquí crearon empresas internacionales y por eso hoy somos la ciudad industrial de todo América Latina", presumió García Sepúlveda.

Aseguró que el gobierno estatal facilita, ayuda y aumenta con un crecimiento de 4.8 de PIB, con lo que reporta el gobernador $115 billones de dólares de inversión, con más de 400,000 nuevos empleos.

Presumió que el próximo miércoles, se anunciará que la empresa más importante del mundo instalará en Nuevo León una de sus fábricas.

"El 80% de los días han estado en verde en calidad del aire"

Samuel García Sepúlveda afirmó que el 80% de los días de este 2025 se reportó que la calidad del aire se ha mantenido en aceptable, al mantener los reportes de monitores de las estaciones en color verde.

Recalca avances en Medio Ambiente

El gobernador aseguró que ante los fenómenos naturales que se encuentran presentes durante esta estación, se busca resolver el problema en la calidad del aire y sus consecuencias, por lo que se establecieron nuevas dependencias para aplicar soluciones directamente.

"En cuatro años, creamos ya la Secretaría del Medio Ambiente [...] creamos la División Ambiental para cerrar, clausurar, cerrar con más de 500 elementos [...] así como la creación de la Fiscalía Ambiental"

Recalcó la punidad contra aquellos que cometen delitos ambientales en el terrotorio estatal.

"Cuando hay temas que son probables delitos, por fin en Nuevo León están yendo a la cárcel quienes provocan incendios, o quienes afectan nuestros cerros o nuestros ríos. Ya van más de 60 carpetas que llegan a sentencia de condena" enfatizó.

Recalcó que buscarán que 900,000 árboles sean plantados previo al Mundial, además de la creación de instituciones para el cuidado ambiental.

"Para que todos los que vengan, vean un Nuevo León verde, un Nuevo León limpio". exclamó García Sepúlveda.

"Las presas están llenas": García Sepúlveda

El mandatario estatal afirmó que las presas están llenas en la entidad. Durante la glosa, García Sepúlveda destacó las obras.

Presa La Boca - 100%

Presa El Cuchillo - 100%

Presa Cerro Prieto - 100%

Presa León - 40%

"Terminamos en tiempo récord un acueducto de 100 kilómetros, Cuchillo II. Estamos todos los días en Agua y Drenaje modulando con nuevos tanques, poniendo reductores, cambiando medidores [...] No nos confiamos, yo no le voy a dejar al siguiente gobernador o gobernadora una bronca de agua".

A pesar de que el transvase fue descartado por la Comisión Nacional del Agua, el mandatario estatal afirmó que se exploran nuevos proyectos para tener al menos una reserva del 25% como lo marca la ley.

Además, agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador por tomar como presidencial la construcción del Cuchillo II.

Reconoce trabajo colaborativo para Mundial 2026

El gobernador reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum debido a que tomó como presidenciales la obra Interserrana para la llegada del Mundial a la sede. Reconoció que junto con su homólogo jalisciense, Pablo Lemus, propusieron grandes proyectos que fueron tomados por la mandataria estatal como federales.

Nuevo León "Estado número 1 en inversión pública"

El gobernador afirmó que Nuevo León se considera como el líder en inversión pública. Aseguró que para el siguiente año se introducirán nuevos parabuses de bajas emisiones, así como tres nuevas carreteras, como la de Libramiento-Pesquería.

Reconoció el trabajo implementado por el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, así como al director del servicio Metrorrey, Abraham Vargas. También agradeció a los alcaldes por el apoyo brindado, incluido el secretario del ayuntamiento de Monterrey, César Garza Villarreal y al actual alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo.

Nuevo Tren del Norte

El mandatario estatal afirmó que la construcción propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, Nuevo Tren del Norte el cual conectará en distintos puntos de la líneas del servicio Metrorrey.

Línea 1 Sendero

Línea 2 Las Torres

Línea 4 San Jerónimo

Resalta movilidad en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León afirmó que al inicio de su administración, la movilidad se encontraba activa en un 18%, por lo que se apostó por invertir en el transporte público. Afirmó que este problema se agravó ante la llegada de 152,000 personas foráneas al estado por año.

"Se construye el monorriel más largo del continente, el segundo más largo del mundo, dos líneas, nuevas carreteras como Gloria-Colombia, Sistema Sintram, pago digital, entre otras propuestas."

Agradece a los mandos estatales y federales por colaboración en materia de seguridad

Samuel García agradeció al titular de la Secretaría de Seguridad, Gerardo Escamilla, así como a Aldo Fasci por su apoyo en este sector.

Recordó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch ha reiterado en varias ocasiones, la calidad de la policía del Estado.

Destaca creación de Fuerza Civil

El mandatario estatal afirmó que se creó la nueva Fuerza Civil, con una inversión de 30,000 millones de pesos durante los cuatro años de administración.

"En cuatro años, llevamos 1,100 patrullas, llegaron más de 100 black mambas, nuevos helicópteros [...] un Black Hawk, 16 destacamentos por todo el estado, cuatro cuarteles de la nueva Fuerza Civil" detalló García Sepúlveda.

Afirmó que a pesar de ser considerada como la mejor policía del país, se creará el nuevo cuartel que se encontrará en Morones Prieto, un edificio que centrará la inteligencia conectados al C5, con dos helipuertos.

Lucha constante contra problemas en la entidad

El gobernador afirmó que a pesar de los obstáculos presentes, se va "en tiempo y forma" debido a que recibió un Estado con por lo menos 16 problemas.

"Cuatro años después, todos los nuevoleonenses tienen un mejor sistema de salud, todos los nuevoleonenses tienen un estado más seguro, todos los nuevoleonenses tienen mejores empleos y mejores pagados, todos los nuevoleonenses tienen servicios que hemos creado contra el cáncer [...] Por eso les digo que "vamos en tiempo y forma".

Inicia cuarto informe de Gobierno

El gobernador Samuel García agradeció la presencia de la titular de "Amar a Nuevo León", Mariana Rodríguez, así como al gabinete del Estado, así como a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien fue representada por César Yañez, así como a las autoridades federales representadas por distintas figuras políticas.

También agradeció al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus y al mandatario estatal San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Destacó la presencia del líder del partido de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, así como a Dante Delgado.

