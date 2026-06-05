Inauguran C5 Ambiental en nuevo edificio de Fuerza Civil

El Gobierno de Nuevo León inauguró el piso 8 del nuevo edificio de Fuerza Civil, ubicado sobre la avenida Morones Prieto, donde operará la Secretaría de Medio Ambiente y el nuevo Centro de Control Ambiental, denominado C5 Ambiental.

El espacio concentrará el monitoreo en tiempo real de las estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) para supervisar la calidad del aire, detectar episodios de contaminación y fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias atmosféricas.

Samuel García destaca fortalecimiento institucional ambiental

Durante la inauguración, el gobernador Samuel García afirmó que el nuevo centro representa la consolidación de la estructura institucional ambiental creada durante su administración.

“El C5 Ambiental pero en realidad es mucho más que un C5. Aquí va a estar el secretario, acuérdense que no había Secretaría de Medio Ambiente; el nuevo Nuevo León creó la secretaría, creó la Agencia de Calidad del Aire, la Subdirección, creó la Procuraduría, creó con el Congreso la Fiscalía Ambiental y hace un año la División Ambiental. Hoy tenemos un equipo muy robusto con el tema del medio ambiente”, señaló.

Monitorearán en tiempo real las 15 estaciones del SIMA

Desde las nuevas instalaciones se supervisarán las 15 estaciones de monitoreo de calidad del aire instaladas en la zona metropolitana, información que será utilizada para emitir alertas, comunicar las condiciones ambientales a la población y coordinar acciones preventivas.

“Para que estén viendo en tiempo real la verdad del aire de Nuevo León porque luego empiezan con esa faramalla de ‘la ciudad más contaminada del mundo’, se nota que no han viajado, vayan a China, vayan a Europa. Aquí vamos a estar mostrando la verdad”, expresó.

Advierten sanciones contra empresas contaminantes

García también señaló que, aunque existen empresas que cumplen con medidas ambientales mediante filtros y sistemas de control de emisiones, otras continúan incurriendo en prácticas contaminantes.

“Hay de todo y para eso está el gobierno para premiar o sancionar con todo el peso de la ley a los cochinos”, afirmó.

Durante el recorrido por las instalaciones, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, explicó la operación del centro de monitoreo, así como el funcionamiento de los equipos que registran la calidad del aire y las variables meteorológicas en tiempo real.

“El C5 Ambiental consolida nuestra capacidad de respuesta ante contingencias atmosféricas y nos permite brindar información oportuna y confiable sobre la calidad del aire a las y los nuevoleoneses”, indicó.

Supervisan remediación en el Río Santa Catarina

Tras la inauguración, las autoridades realizaron un sobrevuelo sobre el Río Santa Catarina, en la zona conocida como Las Sabinitas, en el municipio de Guadalupe, para supervisar los trabajos de remediación que se llevan a cabo en ese punto del cauce.

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