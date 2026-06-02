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Nuevo León

San Pedro avanza en interconexión sin presupuesto estatal

El alcalde mencionó que, aunque existe comunicación constante entre las tesorerías municipal y estatal, asegura tener una buena relación con el gobierno

  • 02
  • Junio
    2026

Luego de un año del arranque de la construcción de la interconexión vial entre Monterrey y San Pedro, el municipio sigue sin recibir el dinero prometido por parte del gobierno del estado, así lo señaló el alcalde Mauricio Farah.

“Nosotros estamos en contacto directamente con Tesorería, o sea, tesorero del Estado, hablando en comunicación. Recuerda que ahorita está en el tema de los presupuestos, pues bueno, no sea lo de un presupuesto en el Estado y, pues, seguimos en esas y en las mejores pláticas, vemos qué hay en el Estado, pero bueno, nosotros ese recurso no ha llegado”.

El monto alcanza un total de 200 millones de pesos, lo cual, según el edil, no ha afectado a la construcción de la interconexión, ya que actualmente su avance supera el 50%. 

El alcalde sampetrino mencionó que, aunque existe comunicación constante entre las tesorerías municipal y estatal, asegura tener una buena relación con el gobierno.

Añadió que al momento la construcción ha tenido algunas complicaciones que provocaron avance a un ritmo menor, esto debido a la composición del terreno, que cuenta con piedra laja que dificulta las labores de excavación y construcción, aunque las labores continúan sin interrupciones.

“Si hubo algo, al parecer, la misma piedra laja, ahí ha sido algo complicada de trabajar, y creo que eso es lo que ha, pues lo que se ha visto un poco más lento”.


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